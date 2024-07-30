日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

你知道日本人眼中的台灣女生是什麼樣子嗎？一名女網友分享，自己在日本大阪當交換學生，相當好奇日本人怎麼看台灣女生，意外在網路上看到一篇文章，點出台灣女生有6大特徵。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」分享，近期在日本搜尋引擎網站，看到一篇「台灣女子性格」的文章，點出台灣女生有6大特徵，分別為「很直接、Line訊息很多、不太愛聊戀愛話題、有公主病、不除手毛或腳毛和不會做飯」。

針對台灣女生不太除手毛或腳毛一事，原PO也相當有共鳴，直言「這部分台灣女生確實沒有那麼注重，尤其手毛跟腳毛，我身邊會處理的人非常少」。

貼文一出後，多數網友也認同，紛紛表示「日本的美容業界除毛廣告打的很兇，連男生也會除，而且從江戶時代就開始推廣除毛」、「我日本朋友在台灣的興趣就是數多少女生有除毛，結果太少了」、「日本的變態之處在於，現在連小學生也開始除毛，對頭部以下無毛的追求，到了一個有病的地步」、「日本人很多約會，會特別看手指頭上跟脖子後面，有沒有除的足夠乾淨」、「男生比較還好一點，但女生真的會一直被嫌，嫌到連手指上的毛都要處理的程度」。