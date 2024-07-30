「跟茶葉蛋差不多」…她吃一口雞胸肉 被男友飆罵怒討10元

情侶分手原因百百種，「一口雞胸肉」竟成壓倒駱駝的最後一根稻草。一位女網友透過交友軟體認識了男友，兩人都愛健身，相處上還不錯。但時間久了，發現男友在個性和情緒上的管控不佳，某次因為吃了他的一口雞胸肉，竟被討10元，還被當街怒罵，終於讓她下定決心分手。

一位女網友在「Dcard感倩板」發文寫道，透過交友軟體認識男友P先生，兩人都愛運動健身，常一起往外跑，相處上還不錯。但時日一久，慢慢發現男友的個性和情緒管控上似乎不太好，讓她對兩人是否繼續交往有疑慮。

原PO也舉例說明，平常兩人一起去健身房訓練時，男友常在每組訓練結束時，會用力的把啞鈴砸在地下，巨大的聲響，不僅讓原PO常被嚇到，也招引旁的異樣眼光，原因只是因為男友覺得這樣做「很帥」，沒有打算要改。

另一點就是男友不尊重、常物化女性。原PO表示，男友常常藉由路上的女性身形外貌，反過來對她指指點點，「看到胖的就笑人家，然後叫我不要變成那樣，看到辣的就開始嘲諷我不夠努力，練得沒人家好」，言語相當刺激人，讓她感到壓力超大，覺得對女性也太不尊重了。

但原PO萬萬沒想到，最後的一根稻草，竟然是一口雞胸肉。原PO表示，某次兩人健身結束，照平常習慣到超商買雞胸肉，男友買了香草口味，自己則是買了原味的。原PO也想吃看看香草口味的，於是就跟男友要求咬一口試試。

結果，她咬了一口後，男友竟直接跟她要10元，還強調自己不是個貪小便宜的人，原PO咬的那一口「跟一顆茶葉蛋差不多」，所以要付10元給他，而且男友還越講越大聲，也不知哪根筋不對，開始在路上對她飆罵。最後原PO也不想忍了，兩人大吵一架後就分手了。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「超商浩克嗎」、「傻眼⋯這已經不只是雞胸肉了吧，每一點都超不OK」、「乾！我們是遇到同一個前男友吧，跟你一摸一樣的前男友欸」、「一根薯條我前男友也算我10元欸」、「現在這社會什麼奇葩都有，我跟某前任也是因為吃了他一顆貢丸而分手啊」、「情緒不穩定的伴侶真的不能委屈自己遷就對方，只會心越來越累，恭喜妳解脫」。