老公讓女同事坐副駕、偷刪對話紀錄被抓包！孕妻嘆：是我太敏感嗎？

妳會讓其他女生坐老公的副駕駛座嗎？一名女網友表示，老公的女同事明知道他是人夫，卻以「機車發不動」為由，打電話請老公載她上班，讓她覺得相當不對勁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「有人能順接受順路載女同事上班嗎？」為題，指出老公的女同事某天以「機車發不動」為由，打電話請老公順路載她上班，老公不但沒有報備，還將2人的通話紀錄刪除。

這名女網友進一步說明，她調閱行車記錄器後，發現老公竟然讓女同事坐副駕，一路上還有說有笑。和老公對質後，對方稱女同事已有男友，不曉得在擔心什麼？讓她好奇發問「是我懷孕太敏感嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為不單純，紛紛表示「機車發不動，有大眾運輸或計程車啊，為什麼要找你老公」、「你老公超糟糕！避嫌都不會，這真的不用留了」、「如果臨時狀況幫忙一下還好，但都已經到心虛刪記錄了，很誇張吧？心裡有鬼啊」、「明明就有計程車跟捷運」、「妳老公可以選擇拒絕但他沒有」、「這種女生真的有問題」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「突發狀況又順路的話，我可以接受，但前提是老公要先告知」、「如果只有一兩次我覺得只是順便，坐副駕我也覺得還好，畢竟坐後座很像把人當司機，但刪紀錄又不跟老婆講不太ok」、「突發狀況的話我也會載，但是坐副駕是不可能的」、「我是覺得我能接受，但前提是要先告知一聲」。