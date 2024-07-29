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看女高中生疑似家暴事件 她曝相似遭遇吐心聲：以為努力就能換來愛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友自曝被家暴經驗，曾以為努力就能換來相愛相惜。 示意圖／ingimage
一名網友自曝被家暴經驗，曾以為努力就能換來相愛相惜。 示意圖／ingimage

日前桃園女高中生疑似被家暴的事件，引起一名女網友有感而發地在社交平台上發文，揭露自己過往也被家暴過，此事也對她造成深遠的影響，她表示自己常被威脅休學，也曾被母親拿刀子追著跑，卻擔心向他人訴說自己被家暴後，對方會告訴父母，或者僅僅叫自己想開一點，該名網友也曾一直認為自己再努力一點就能與家人和平共處。網友們紛紛在文下給予安慰，覺得該名網友辛苦了。

網友在Threads上發文表示，看到桃園女高中生疑似被家暴的事件，感覺自己過去被家暴的日子彷彿重現在眼前，而被家暴帶來的創傷後壓力症候群也導致她失去胃口、睡眠品質變差，即使睡了一覺還是精神恍惚，回憶起被家暴的畫面仍會顫抖。

該名網友敘述，從小到大罰跪和被威脅要強制休學是她的日常，她印象最深刻的是被母親拿菜刀追著跑，即使躲進書房，母親仍不停劈門、要求她開門，她回憶那段被家暴的日子，直指「沒有經濟能力的未成年人，面對長期的情緒勒索和家庭暴力，是有多麼無助」，對此她補充就算有向他人訴說的管道，她也不說，擔心自己說出口的話被父母知道、被「想開一點」這句話打發，造成二次傷害，而她也坦承自己總會懷有一絲希望，認為自己再努力一點就有與家人「相愛相惜」的可能，不過最終仍只剩失望。

網友們紛紛留言安慰，「辛苦你了」、「辛苦你了，抱抱你」、「安慰你，一切都過去了，接下的人生為自己而活」、「辛苦妳了」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴

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