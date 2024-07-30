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直覺太準…人妻才跟同事偷情一晚 丈夫立刻察覺質問：外遇了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太才跟同事外遇一晚，沒想到事後立刻被丈夫懷疑。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太才跟同事外遇一晚，沒想到事後立刻被丈夫懷疑。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

有時外遇的起頭，往往只是一時的意亂情迷，然而一旦出現第一步，往後卻可能出現相當嚴重的後果，讓人必須警惕。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名晴美的40多歲女性，平時和丈夫與念小學的兒子住一起，為了帶小孩忙得不可開交。不過趁著暑假的時候，小孩到了祖母家長居，讓夫妻倆總算可以放鬆下來。

原先晴美打工的職場，大家經常邀約一起吃飯，但晴美因為要忙家裡的事，總是無法參加。現在小孩不在，老公工作也比較晚歸，晴美就趁機參加了聚會。在那裡，晴美和一位她過去就抱有好感的男性菅野聊得相當愉快，考量到時間還行，加上藉著醉意，兩人之後便到了旅館，展開了一夜情。

晴美清醒後，雖然對自己的行為感到後悔，但也覺得反正等到暑假結束，就沒有第二次機會了，因此先把這當成只有一次的難得回憶。然而，有次晴美和丈夫準備開車，到祖父母家探望孩子時，丈夫卻突然開口詢問「妳是不是外遇了」。

這個問題讓晴美大吃一驚，心想才一個晚上的事，怎麼會被丈夫知道。然而，在晴美的職場裡，確實也流傳著晴美外遇的傳聞，晴美一度慌張地向菅野詢問如何是好，但菅野卻認為放著不管，傳聞就會自然消失。

結果，傳聞不但沒有消失，還疑似傳入了丈夫的耳中。所幸在晴美否認後，丈夫也沒有追問下去，晴美只好一邊小心保密，一邊提醒自己不要再犯，否則可能會有嚴重的後果。

兩性關係 外遇 職場

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