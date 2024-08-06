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【繽紛迴力球】梁純绣／乏味，可陳

聯合報／ 文／梁純绣

拜讀繽紛版Emily Chan所寫〈乏味的樂趣〉一文，文中提到「乏味婦女俱樂部」，成員都自認平凡，過著無聊的生活，我思及自己亦屬之，有遇到同道的慰藉，且讓我說說自己日常的單調吧。

親友常問我：「退休後都做些什麼事呢？」我不加思索回答：「煮三餐。」「那不是很無聊嗎？」我先點頭然後又搖頭。何也？日日忙於廚房，的確會累、會煩，然而，我又是多麼眷戀在家用餐的自在充裕，可以掌控食材的踏實感，還有食物帶來的能量。

比如說，飢腸轆轆時，不用頂著酷暑或寒冷出門尋找商家，不需排隊等候用餐，進食氛圍從容寧靜，品嘗的是食物天然的滋味，而不是由各式添加物堆砌而成的假象美食，這些都是我甘願當「煮」婦的誘因。

家人心中的菜單，我胸中自有譜，他們各自忙碌，我對他們的關愛只有在餐桌上呈現；看到大夥兒一邊享受美食，一邊眉開眼笑，我知道他們會因此有精力在崗位上努力，也就更樂於執鍋鏟了。

縱然一人在家，我也為自己張羅麵線拌茶油、荷包蛋、燙青菜、排骨蘿蔔湯。樂音輕揚下，品味著自我認可的佳肴，佐一本心儀之書，此刻，不只歲月靜好，還興起「帝力於我何有哉」之感。

日日夜夜，我以料理三餐為主軸，日子如白開水單純，「人生很多時候，不過就是好好準備一餐飯。」我服膺這句話。

到「琅琅悅讀」搜尋Emily Chan所寫〈乏味的樂趣〉：https://bit.ly/3HlweRh

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一句好話

所有的幸福都已是最高級，無須比較。

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