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明知家人靠收房租維生 弟弟婚後卻吵要住出租房！爸媽祭1招讓他崩潰爆氣
如果是你遇到這個狀況，會怎麼處理？一名姊姊分享，家裡有兩棟房子，一棟是父母和弟弟、弟弟女友在住，另一棟則是專門收租，爸媽也都靠租金過活，近期弟弟吵著婚後要搬去出租屋住，爸媽開出1條件，讓弟弟崩潰爆氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名姊姊在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近期弟弟吵著要結婚，表示婚後要搬到出租套房，但租金一直是爸媽的經濟來源，若弟弟入住就等於沒有收入，討論後爸媽開出「月租加生活費」共2萬6，弟弟願意支付就同意入住。
姊姊進一步指出，弟弟聽到後當場抓狂，嗆說「姊姊一個月才給你們5000元生活費，憑什麼我搬出去要給2萬6」，還說平常都是他在照顧爸媽，只願意一個月給1萬，讓爸媽氣到差點高血壓昏倒。
姊姊無奈表示，自己一直都住在公司宿舍，反觀弟弟跟女友每天住在家裡，吃爸媽煮的晚餐、冷氣開一整天沒關過，還大言不慚敢說比她多給5000元。
貼文一出後，網友看了都搖頭，紛紛表示「2個人給1萬，算下來一個人一樣是5000啊，怎麼有臉說自己給的比較多」、「就算弟弟答應也別讓他住，照弟弟習慣，到時兩手一攤沒錢，爸媽一樣沒轍」、「叫他們搬出去自己找房租啊」、「有種靠自己，不要靠家裡」、「既得利益者才不會知道自己過的有多爽」、「公平一點，跟姐姐一樣，搬出去自己找地方住，給5000就好，房子租人了不能叫房客說搬就搬」。
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