人妻氣炸！小叔出國留學、公婆喊丈夫應「拿錢資助」 網搖頭：下場很慘

若是親人間的感情融洽，在經濟許可的情況下，願意以金錢支援手足的人不在少數。不過近日有位網友分享朋友的例子，指出其公婆希望她的丈夫資助小叔出國念書，雖然丈夫同意，且表示不會動到妻子的積蓄，但她考量未來買房生子的壓力後仍認為不妥，雙方經常為此爭吵。朋友於是向原PO訴苦，想知道接下來該怎麼辦才好。

原PO在PTT上以「父母叫你出錢供手足出國你會如何？」發文表示，她的朋友最近常跟丈夫吵架，原因在於公婆希望身為長子的丈夫幫忙分擔小叔出國念書的費用。

朋友表示，夫家家境普通，小叔雖然想去國外念書，但沒申請到獎學金，平日很疼愛小叔的公婆便希望身為長子的丈夫幫忙。朋友夫妻目前皆任職於公股銀行，尚未生子、在台北租房。妻子未來想要買房與生子，但公婆開口索求的金額不少，讓她不太開心，時常因這件事與丈夫吵架。

而丈夫對於長子要幫忙家裡的觀念早已習慣，且認為讓弟弟去念書後，未來事業有成，家中經濟或許會更好，夫妻兩人也能更輕鬆。妻子則指出那筆費用是雙方的積蓄，不該輕易答應。雖然丈夫事後表明不會影響女方的存款，但雙方仍無法達成共識。原PO聽完朋友的情況後也相當苦惱，不知是否該建議對方離婚。

有網友認為丈夫要以夫妻生活為重，小叔若要留學應自己想辦法負擔開銷，「雙薪公股想買房，還要支援先生弟弟，弟弟有成也不見得會回饋。叫弟弟自己出啦，想去國外唸書 也可以申請留學貸款」、「錯過了對的買房時機，一延後了，房價漲的速度根本不是弟弟這輩子能出的錢」、「沒有申請到獎學金，就想轉嫁成本給家人的巨嬰」、「幫了留學，之後還要幫婚禮、幫買車買房、幫買保險、幫買靈骨塔」。

也有人表示在不影響妻子存款的前提下，可視資助金額做決定，「不動到老婆財產，如果是一台車以內的留學費用，那老婆真的不必插手管」、「老公賺的多又對我好的話，為什麼不讓他做他想做的事？我會認真跟他分析目前夫妻的經濟狀況，他只能幫多少，不會一開始就直接反對」。

還有網友分享自身經驗或建議，「我弟當初是自己先工作一陣子存了一部分，剩下的跟我借，回來一工作也是儘快還我」、「爸媽沒能力供小孩出國就要認命，現在出國如果不能潤（移民）當地的話，回來也是跟同齡人領差不多薪水而已」、「出國唸理工可以，唸商科如果是排名50大也可以，然後親兄弟明算帳，叫他立借據簽本票，借150萬內我覺得應該幫忙」。