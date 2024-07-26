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她點20顆水餃導致分手 原因曝光眾人挺：恭喜脫離渣男

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃示意圖。圖片來源/ingimage
水餃示意圖。圖片來源/ingimage

情侶分手的原因百百種，不少是因為觀念不合或感情出現裂痕而導致，但有一名女網友卻因為跟男朋友出去吃飯時，點了20顆水餃沒有分給對方吃，最後鬧不合而分手。不少人都為她抱不平，甚至還有人歪樓想知道是哪家水餃那麼好吃。

這名女網友在Dcard發文表示，自己是餐廳的外場人員，某天因為是假日，客人非常的多，她完全沒有空檔可以喝水、上廁所，更不用說有時間吃飯了。當天下班已經是晚上10點了，一整天只有早上吃一個蛋餅，然後一路撐到晚上，因此下班時非常的餓，於是打電話給男友出來一起吃飯。

兩人找了一家麵店用餐，原PO直接點了20顆水餃，餐點送上來後便低頭猛吃，沒想到最後一顆吃完後，男友突然把筷子用力地往桌上一放，生氣地說「妳一個人把20顆水餃都吃完了，就沒想分我吃幾顆嗎？妳怎麼那麼自私」，甚至還對原PO的身材和健康羞辱了一番，說完後連自己點的牛肉麵都沒付錢，就起身走人。

事後原PO難過地傳訊息給男友提分手，但對方連續一星期發簡訊轟炸求復合，甚至還找她爸媽求情，但原PO仍然心已決，刻意地疏遠，並且還將手機門號換了。雖然萬萬沒想到只是一個人吃了20顆水餃，沒有分給男友吃，最後導致分手，但她也逐漸釋懷，「面對前任的糾纏，我換掉電話、搬家，現在的我過得自由又快樂」。

貼文一出，留言一面倒都為原PO叫屈，「恭喜妳脫離屎渣男！我也剛脫離嫌棄我胖的另一半，每次吃飯都吃得很不盡興，現在真的自由又快樂」、「這男人真爛，分得好！況且吃20顆水餃根本還好，我食量大也都這樣吃，我男友只會在意我有沒吃飽，畢竟吃飽最重要」、「該分，分得好！基本禮貌都沒有，支持妳的做法」、「恭喜分手！還好用20顆水餃看清一個人」、「他想吃水餃點餐不會說嗎？妳還要會通靈嗎？男女朋友都這樣對妳破口大罵，婚後就是家暴」。

還有人歪樓想知道是哪家店，「哪間水餃這麼好吃？」、「卡店家，看來是真的很好吃」、「水餃先幫我訂個兩箱，謝謝」、「歪樓一下，請問二十顆水餃跟餛飩湯在哪裡吃的，店名是什麼？我們也想去吃吃看唷」、「哪間水餃這麼頂，我請妳吃一百顆」。

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