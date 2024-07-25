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夫總酸「等妳賺得和我一樣多」 人妻隱忍進修…跳槽痛快離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太不滿丈夫蠻橫的態度，於是暗中策劃離婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太不滿丈夫蠻橫的態度，於是暗中策劃離婚。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

夫妻之間感情要和睦，彼此一定要尊重對方。如果過於自恃甚高，很容易引發伴侶的不滿，更可能因為這個原因，導致雙方分手離婚

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名沙織的40歲女性，過去曾在交友軟體認識一位年齡相仿的男性，雙方在交往約半年後結婚。而在婚前，沙織就注意到對方的態度有些高傲，例如喜歡提高聲量，在爭執時故意蓋過沙織的聲音。不過當時沙織反映這樣的行為後，男方多少還會收斂一些。

然而結婚後，男方的蠻橫態度卻變得越來越明顯，不管起什麼爭執，他都認為沙織應該道歉。而且兩人雖然都有工作，做丈夫的他卻從不幫忙家事，總是把「等妳賺得和我一樣多的時候，再來跟我說話」。

於是，後來沙織努力學習，上了許多課程，最後拿到相關資格執照，獲得公司加薪，薪水也比丈夫還要好上一點。結果丈夫非但沒有心服口服，還酸溜溜地說：「即使學歷不高也能升遷的公司真好，我也想去那裡工作。」然而實際上他的學歷並沒有多好，就讀的大學和沙織的等級差不多。

由於這樣的情形，到了生子後依然沒有改善。於是沙織便在暗中調查有協助員工育兒的企業，在幾經面試之後，總算成功錄取。再也不想忍受丈夫蠻橫的沙織，因此直接和對方攤牌，離婚後帶走小孩。如今過了幾年，沙織回想起來，非常慶幸自己能夠下定決心，擺脫前夫的精神折磨。

兩性關係 老公 離婚

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