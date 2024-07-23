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小孩安靜就出事！2娃拆咖啡粉包玩到媽崩潰 網驚：怎麼撕得開

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文表示「當媽媽真的是修行」，她表示，驚見家中兩個小寶貝直接把咖啡粉當成他們常吃的益生菌條拆開來玩，弄得兩人的小手、小臉及桌上都是咖啡粉，讓她看了差點暈倒。貼文一出，引發網友熱議，紛紛安慰：「媽媽辛苦了。」

原PO透露，今天兩寶直接把咖啡粉當成他們常吃的益生菌條拆開來玩，她轉頭驚見兩寶玩掉半盒即溶咖啡，只能慶幸他們不愛咖啡味，沒有真的吃下去。處理完慘案，她泡了一杯超濃冰咖啡降降火氣、冷靜冷靜，調適一下心情「不只回甘還回血」，讓她忍不住想說「當媽媽真的是修行」。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「心在淌血」、「真是好氣又好笑」、「暑假到了，媽媽辛苦了」、「冷靜，直接加冰雪碧可以更冷靜」、「怎麼撕得開」、「吃下去整晚不用睡」、「還好是咖啡粉，如果是益生菌我會更心疼」、「咖啡真的是小錢，真的拆益生菌、膠原蛋白粉，媽媽才會心淌血，要去降血壓」。

有網友好奇問「有打小孩嗎？」原PO回覆「沒有，我幫他們洗完清完已累癱」，網友紛紛笑說「你好有愛，要我就請他們吃竹筍了」、「媽媽的脾氣真好，換成是我就『拿鐵』了」，此時有不少網友安慰原PO「他們已經吃到『苦』頭了」、「還好他們沒吃下去，不然就慘了，媽媽辛苦了，等長大些說給他們聽就變成有趣的回憶啦，把打開了的泡開來好好享受、消消氣吧」、「這是長大後親子間美好的回憶」。

Costco 咖啡 咖啡粉 好市多

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