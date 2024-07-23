她不解「1親密動作」男友心情秒轉晴？網友集體認證：像被聖光祝福

你也會對另一半做出撒嬌的親密舉動嗎？一名女網友分享，男友很喜歡把頭埋進她的胸部，只要男友開始小鬧脾氣時，頭埋胸部就能和好，讓她好奇「這到底是什麼感覺？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「把頭埋進胸部的感覺？」為題，指出男友很愛把頭埋進她的胸部，被她當成一種福利，只要發生誤會或爭執，男友不開心時，就會讓對方把頭埋進胸部，就能解決不開心的情緒，讓她相當好奇「真的太有用了，但到底是什麼感覺？」。

貼文一出後，釣出不少男網友大讚「會突然覺得整個人埋進香香軟軟又滑滑的地方，夠大的話還會有點窒息…幸福到窒息的感覺」、「身心靈都得到治癒，被聖光祝福的感覺」、「真的有一種愛的交響曲，腦內啡突破天際」、「就是又香、又軟、又溫暖的感覺」、「我很喜歡把頭塞進我女朋友的胸部裡，真的好軟喔」。

另外，也有網友舉例，就跟擼貓一樣，會有被治癒的感覺，指出「你可以試試看頭埋進貓咪肚子」、「跟貓咪肚子一樣，無法抗拒」、「熱熱暖暖的，還有點窒息，偶爾還會一直聽到喵喵喵的抗議聲」、「吸貓應該也是差不多的感覺」