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買保險套害羞…她加買蚊香作掩護 遭誤會去打野戰

香港01／ 田中貴／報導
原po稱在超市購買保險套，由於太害羞，所以取起1盒蚊香作為掩護，結果被旁人誤會她要去打野戰。示意圖／ingimage
原po稱在超市購買保險套，由於太害羞，所以取起1盒蚊香作為掩護，結果被旁人誤會她要去打野戰。示意圖／ingimage

性事本是尋常，但記切要做足「安全措施」。一名女網友發文，表示在超級市場購買保險套時，因害羞而取起1盒蚊香作為掩護，沒料到遭旁人誤會，笑言「那個人肯定是打野炮去」。

原po在Threads發文表示，日前到連鎖超市購買保險套，由於感到害羞，所以她順便取起1盒蚊香作掩護，隨後排隊結帳，卻被其他人見到她買保險套和蚊香。原po稱當她結完帳離開，就聽到後面有人議論「那個人肯定是打野炮去，買套套還買蚊香」。

貼文引起網友討論，「超好笑」、「買保險套就是要大大方方的買」、「下次可以買盒絞肉掩護，這樣人家只會以為你買來代替腸衣灌香腸」、「這件事告訴我們，買保險套時不要買蚊香，都是蚊香惹的禍」、「千錯萬錯都是蚊香的錯」。

不過，有網友留意到原po貼文和其他人相似，不排除是有人不斷轉載出去，「複製貼上而已」、「怎麼剛好都在買保險套一群」、「複製文只會失去想梗（笑話）的能力，但被養起的流量胃口回不去」。

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文章授權轉載自《香港01》

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