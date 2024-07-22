她怕破壞家人間感情猶豫「是否出櫃」 網建議：可先聊聊同志話題

一名女網友日前在論壇發文表示，她有交往中的女友，想和父母出櫃（公開性傾向或性別認同）卻一直不清楚他們對同志看法，該名網友的母親會催她帶男朋友回家，也會表示對男同志的反感，或者和父親議論路上短髮的女性，但是最近該名網友聽到父親說，同志也有成家的權利，而母親也認同，所以原PO在考量是否可以出櫃了，但是又擔心最終得離家、和家人感情破裂。其他網友則建議原PO可以先和父母聊聊同志的議題，試探他們的看法。

原PO在Dcard以「到底該不該出櫃…」為題，透露她和女友交往4年，一直很想向父母出櫃，認為將來論及婚嫁時總是得坦白，但是原PO的母親不但近期催她帶男友回家，也曾經看著戲劇的男同志說「不理解他們為什麼要搞這種的？」另外，很多次出門時總聽到父母議論、猜測路上短髮女性的性傾向。父母對於同志的嫌棄讓原PO感到難過，然而最近原PO的父母在聊同婚合法的議題，父親提到同志也有成家權利，母親也認同，讓原PO考慮在近期出櫃，但又擔心父母只是尊重別人，但是不允許自己的子女是同志，雖然原PO已經做好離家的準備，但她補充，「我跟我父母感情很好，實在不想鬧到這一步……」，也好奇網友有無相關經驗及有何看法。

有網友建議原PO可以先試探父母對同志的看法，「聊一些同志話題試探吧」、「我覺得可以先試個水溫，跟父母提起自己周遭朋友的故事」、「反問媽媽交不到男朋友的話，可不可以帶『女朋友』回家」、「想給你的建議是，如果你們是會在意父母家人們的看法，甚至是也會希望得到家人們祝福的話，還是建議繼續『旁敲側擊』、『默默耕耘、努力』，可以從你文章看出你父母其實雷達滿靈敏的、願意開放討論多元性別話題，這都是蠻好的徵兆和可以繼續努力的目標」。

也有同為多元性別族群的網友分享自己和家人相處的經歷，「因為和你經驗很類似所以浮起來對你加油打氣一下！我也是和女友交往四年多，交往期間也隱瞞彼此爸媽⋯因為和家人們感情蠻不錯的，所以隱瞞的過程真的很痛苦」、「我爸媽是尊重別人家的小孩是同志，但是自己小孩不行」、「關於我媽後來怎麼接受我是無性戀這件事，我試著交了幾個男友，最後都分手，但我家人朋友在我身上看不到失戀的難過痛苦，他們才接受我是真的沒辦法愛任何人，試試也沒辦法的那種，現在我媽會跟我說『沒有對象也挺好的，你過得很自由』，整個過程橫跨了我學生時期到出社會有15年以上，所以我認為讓上一輩接受新的戀愛觀念不是不可能，但要時間、要慢慢來，加油」。