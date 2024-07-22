快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

她怕破壞家人間感情猶豫「是否出櫃」 網建議：可先聊聊同志話題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友有交往4年女友，猶豫是否要向家人出櫃。 示意圖／ingimage
一名女網友有交往4年女友，猶豫是否要向家人出櫃。 示意圖／ingimage

一名女網友日前在論壇發文表示，她有交往中的女友，想和父母出櫃（公開性傾向或性別認同）卻一直不清楚他們對同志看法，該名網友的母親會催她帶男朋友回家，也會表示對男同志的反感，或者和父親議論路上短髮的女性，但是最近該名網友聽到父親說，同志也有成家的權利，而母親也認同，所以原PO在考量是否可以出櫃了，但是又擔心最終得離家、和家人感情破裂。其他網友則建議原PO可以先和父母聊聊同志的議題，試探他們的看法。

原PO在Dcard以「到底該不該出櫃…」為題，透露她和女友交往4年，一直很想向父母出櫃，認為將來論及婚嫁時總是得坦白，但是原PO的母親不但近期催她帶男友回家，也曾經看著戲劇的男同志說「不理解他們為什麼要搞這種的？」另外，很多次出門時總聽到父母議論、猜測路上短髮女性的性傾向。父母對於同志的嫌棄讓原PO感到難過，然而最近原PO的父母在聊同婚合法的議題，父親提到同志也有成家權利，母親也認同，讓原PO考慮在近期出櫃，但又擔心父母只是尊重別人，但是不允許自己的子女是同志，雖然原PO已經做好離家的準備，但她補充，「我跟我父母感情很好，實在不想鬧到這一步……」，也好奇網友有無相關經驗及有何看法。

有網友建議原PO可以先試探父母對同志的看法，「聊一些同志話題試探吧」、「我覺得可以先試個水溫，跟父母提起自己周遭朋友的故事」、「反問媽媽交不到男朋友的話，可不可以帶『女朋友』回家」、「想給你的建議是，如果你們是會在意父母家人們的看法，甚至是也會希望得到家人們祝福的話，還是建議繼續『旁敲側擊』、『默默耕耘、努力』，可以從你文章看出你父母其實雷達滿靈敏的、願意開放討論多元性別話題，這都是蠻好的徵兆和可以繼續努力的目標」。

也有同為多元性別族群的網友分享自己和家人相處的經歷，「因為和你經驗很類似所以浮起來對你加油打氣一下！我也是和女友交往四年多，交往期間也隱瞞彼此爸媽⋯因為和家人們感情蠻不錯的，所以隱瞞的過程真的很痛苦」、「我爸媽是尊重別人家的小孩是同志，但是自己小孩不行」、「關於我媽後來怎麼接受我是無性戀這件事，我試著交了幾個男友，最後都分手，但我家人朋友在我身上看不到失戀的難過痛苦，他們才接受我是真的沒辦法愛任何人，試試也沒辦法的那種，現在我媽會跟我說『沒有對象也挺好的，你過得很自由』，整個過程橫跨了我學生時期到出社會有15年以上，所以我認為讓上一輩接受新的戀愛觀念不是不可能，但要時間、要慢慢來，加油」。

LGBTQ 同性婚姻 同性戀 多元成家

延伸閱讀

父母出國太節省！他嘆家庭旅行變「行軍」 網提解方：高價低報

後座女友通緝被逮 高雄男直接落跑原來有蹊蹺

超崩潰！女友清空他追星珍藏抱一下裝沒事 網怒：踩你底線

出國考驗感情？帶女友家人遊日「被當導遊」 8天後他崩潰：想分手

相關新聞

她怕破壞家人間感情猶豫「是否出櫃」 網建議：可先聊聊同志話題

一名女網友日前在論壇發文表示，她有交往中的女友，想和父母出櫃（公開性傾向或性別認同）卻一直不清楚他們對同志看法，該名網友的母親會催她帶男朋友回家，也會表示對男同志的反感，或者和父親議論路上短髮的女性，但是最近該名網友聽到父親說，同志也有成家的權利，而母親也認同，所以原PO在考量是否可以出櫃了，但是又擔心最終得離家、和家人感情破裂。其他網友則建議原PO可以先和父母聊聊同志的議題，試探他們的看法。

公公要求均攤家裡支出「連小孩、小叔女友都成分母」 媳嘆：刷新三觀

媳婦若住婆家，容易因生活習慣、價值觀念的不同而爭執。日前有位媳婦發文表示，家中有設備維修要9800元，老公一開始要大家平分，公公、婆婆、小叔各拿2000元出來，剩下他們家拿3800元，不過公公卻生氣表示「你老婆、小叔女友也要出，所以我只要出1600元」，讓原PO無奈「刷新我們三觀」。

出國旅遊竟變「家暴之旅」 老公問1句她險被揍哭喊：遭丟包飯店

暑假到來，許多家長會帶孩子出國旅遊，不過日前有一名女網友表示，她跟老公、老公與前妻所生的兒子到日本沖繩旅遊5天，原本都很開心，但最後一天晚上老公突然問「沖繩如何？」她回應「沖繩的地理位置像是台灣的金門、馬祖，都是離島」，老公竟馬上抓狂想揍人，她最後還哭喊「老公把我丟包在沖繩飯店」。

父母出國太節省！他嘆家庭旅行變「行軍」 網提解方：高價低報

一家人出門旅遊，若有人太過關注預算，難免會玩得不夠盡興。近日有網友發文，稱自己一家計劃去日本旅遊，卻因為父母過於節省，讓行程規劃變得十分困難。

超崩潰！女友清空他追星珍藏抱一下裝沒事 網怒：踩你底線

當自己珍貴的收藏被他人丟掉時，你會怎麼處理？近日有網友發文，表示女友趁著自己午睡時，把他追星多年的珍藏統統丟掉，讓他十分崩潰。

金玉涼言

舊時不浪費，衣褲一直補丁；現今重消費，衣櫥一直補貨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。