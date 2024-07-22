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公公要求均攤家裡支出「連小孩、小叔女友都成分母」 媳嘆：刷新三觀

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨公公連孩子都要拿來當分攤居家支出的分母，太過計較。存錢示意圖。 圖／ingimage
一名女網友抱怨公公連孩子都要拿來當分攤居家支出的分母，太過計較。存錢示意圖。 圖／ingimage

媳婦若住婆家，容易因生活習慣、價值觀念的不同而爭執。日前有位媳婦發文表示，家中有設備維修要9800元，老公一開始要大家平分，公公婆婆、小叔各拿2000元出來，剩下他們家拿3800元，不過公公卻生氣表示「你老婆、小叔女友也要出，所以我只要出1600元」，讓原PO無奈「刷新我們三觀」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，家中有設備要付維修費9800元，公公一開始說要大家平分，老公回應「那就公公、婆婆、小叔各拿2000元，我們拿3800元」，但公公聽了很生氣說「你怎麼算的？你老婆、小叔女友也要來平分，等於我出1600元」。也就是9800元除以6人（公公、婆婆、小叔、原PO老公、原PO、小叔女友），一人相當於負擔1633元。

後來小叔拿了1500元出來，說是公公拿給他們的錢，還告訴原PO夫妻「爸爸說你們兩個的小孩還小，所以算一個人頭就好，這樣是7個分母」，最後他們夫妻倆總共出了4100元，讓原PO無奈表示「連沒賺錢的小孩也要算進去，刷新我們的三觀，畢竟維修那項物品，一直以來都是公公在使用，要全家人分擔，我們也沒說什麼，但他後來的言行讓人作嘔」。

貼文一出，許多網友建議「有本事就搬走，沒本事就算他要你們9800全付，你們也是要吞」、「誰叫你們要住在一起？」、「跟公婆一起住就是悲劇，要是我的話一毛也不出，自己用的東西，就自己修理啊」、「這家人真是夠了，建議你們想辦法搬出去吧，很難想像爺爺奶奶會跟孫子算這麼清楚」。

公公 婆婆 生活習慣

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