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出國旅遊竟變「家暴之旅」 老公問1句她險被揍哭喊：遭丟包飯店

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨被老公丟包在飯店，只因為回應「沖繩在地理位置上，像是金門、馬祖，是日本的離島」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨被老公丟包在飯店，只因為回應「沖繩在地理位置上，像是金門、馬祖，是日本的離島」。示意圖／ingimage

暑假到來，許多家長會帶孩子出國旅遊，不過日前有一名女網友表示，她跟老公、老公與前妻所生的兒子到日本沖繩旅遊5天，原本都很開心，但最後一天晚上老公突然問「沖繩如何？」她回應「沖繩的地理位置像是台灣的金門、馬祖，都是離島」，老公竟馬上抓狂想揍人，她最後還哭喊「老公把我丟包在沖繩飯店」。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，她日前跟老公、前妻兒子到沖繩玩5天，前4天都很開心，也拍了許多照片。在最後一天晚上，老公問「沖繩感覺如何？」她回應「在地理位置上，沖繩好比台灣的金門、馬祖，都是離島」，但話還沒說完，老公立刻抓狂，作勢要揮拳打人，最後拳頭打在床上，狂罵髒話，踹行李箱，烙狠話「妳自己想辦法搭飛機回台灣」。

事後，原PO表示「早上老公帶著兒子離開，把我丟包在沖繩飯店，剛剛我自己搭電車到機場了，人生第一次遇到這種事情，真的很誇張」。

貼文一出，引發網友震驚「這是真人真事嗎？」、「妳回台灣打算怎麼做？」對此，原PO回應「我現在在沖繩那霸機場等入境，看可不可以直接用護照辦理，回台灣要跟老公離婚」。又有網友問「妳文章說老公『他兒子』，所以妳是他第二任妻子囉？」原PO又回應「對」。

許多網友看完建議她「要趕快離婚，情緒控管太差了」、「回台灣後找律師想辦法離婚爭取最大權利，真的是瘋子耶」、「回台灣要做3件事情，驗傷、提告、訴請律師」、「這是什麼情況？沖繩的確是日本的離島啊，不然勒？」、「這太扯了，怎麼好好的出國遊玩變成家暴事件，妳還在想什麼，趕快讓自己抽身」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 情緒 沖繩 老公

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