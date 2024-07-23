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總是開不了口說謝謝？做丈夫的出現3大特徵 小心「熟年離婚」

聯合新聞網／ 綜合報導
一些性格容易導致中年離婚。圖／Ingimage
一些性格容易導致中年離婚。圖／Ingimage

夫妻感情想要融洽，個性非常重要。如果雙方性格出了問題，那麼就算是已經相處好幾年的老夫老妻，都可能走上離婚一途。日本網站「KOIGAKU」就分享擁有哪些特徵的丈夫，容易引發「熟年離婚」。

1.不關心、不感謝妻子

有些男人礙於面子，總是不肯好好地向妻子親口說謝謝。然而，若是一直不肯表達謝意，就好像把妻子的貢獻，當成是理所當然的一樣，容易招致妻子的誤解。沒有體會到妻子在照顧家庭或工作賺錢的辛勞，就容易變成離婚的危機。

2.不肯幫忙家事的大男人主義

在傳統觀念裡，認為男主外、女主內，男性在外工作打拚就好，家事和養育兒女全丟給妻子來做。儘管現在追求性別平等，類似的狀況已經越來越少見了，但依然有部分男性抱持著這樣的過時觀念。看著丈夫一回家，老是在滑手機或打電動等等，一點家事都不願意幫忙，可是會點燃妻子的怒火。

3.整天沉迷於興趣中

想要有充實的生活，就得培養個人興趣。然而，若是太過沉迷，造成平常總是晚歸，放假時間也都往外跑，那麼自然會和老婆的感情產生隔閡，必須盡量在家庭與興趣之間取得平衡。

想要避免感情破裂、甚至離婚，平常可以多和妻子溝通，瞭解彼此的想法。即使再忙，每天也至少保留十分鐘的對話。另外也可以試著學習做家事或帶小孩，特別是現在網路方便，相關技巧其實都不難查到。而如果有自己的興趣，不妨和家人一起分享，既能享受興趣，又能加深彼此間的感情。

日本 離婚

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性事本是尋常，但記切要做足「安全措施」。

總是開不了口說謝謝？做丈夫的出現3大特徵 小心「熟年離婚」

夫妻感情想要融洽，個性非常重要。如果雙方性格出了問題，那麼就算是已經相處好幾年的老夫老妻，都可能走上離婚一途。日本網站「KOIGAKU」就分享擁有哪些特徵的丈夫，容易引發「熟年離婚」。

一句好話

告別過去，才會有新的相遇。

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