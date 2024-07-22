父母出國太節省！他嘆家庭旅行變「行軍」 網提解方：高價低報

一家人出門旅遊，若有人太過關注預算，難免會玩得不夠盡興。近日有網友發文，稱自己一家計劃去日本旅遊，卻因為父母過於節省，讓行程規劃變得十分困難。

原Po在PTT以「難得家庭旅遊 父母卻一毛不拔，求解」為題發文，稱最近打算全家一起去日本旅行。原Po表示，難得全家可以一起出國，雖然父母的生活習慣較為節儉，但辛苦工作了這麼久，如今也沒有什麼經濟壓力，原Po想規劃一次「有品質」的旅遊，並由大家一起平分旅費。

不過才開始買機票，原Po就與父母產生了不同的意見。原Po想搭一般的航空，父母卻表示想搭廉價航空。與哥哥討論後，原Po發現虎航成田來回加行李，大概1萬出頭，跟傳統航空價差真的蠻大，便想說把這錢省下來，在吃住上面享受一點。

但父母在訂房上也極為節省。由於住在市區很貴，他們決定在川崎訂飯店，因為那邊一晚雙人房不到1萬日幣。兩人對日式料理也興趣缺缺，在台灣看到生魚片、壽司等食物，他們都會說不如去吃水餃、乾麵，還比較便宜，讓原Po擔心他們在日本會寧願餓肚子也不進餐廳。

而原Po本來計畫從成田下飛機搭乘skyliner，但爸爸聽說票價要台幣400多後，表示這個價錢「火車都可以從台北搭到花蓮了」，說自己要搭普通車。原Po一想到要拿著大行李一路換車，就感覺這比跟自己的同學去東京還要克難。

規劃景點時，一聽到晴空塔、迪士尼等熱門景點的門票價格，原Po的父母就表示「太貴了」，只願意去淺草寺、東京都廳觀景台等免費景點。原Po認為這樣很掃興，想向父母解釋現在日幣很便宜，但兩人還是用「台灣20年前的標準」來判斷。

原本難得的日本家庭旅行，現在快變成到處省錢的行軍之旅了。原Po也想過直接幫父母出錢，但其實父母不缺這些錢，只是他們花不下去。原Po感到十分無奈，並詢問網友要如何說服長輩花一點錢體驗日本旅遊？

文章引來大量網友分享經驗，有不少人說自己會直接支付父母的費用，或不告訴父母實際的消費金額，「我們出遊食、衣、住、行、機票、購物都高價報低給長輩，晚輩私下分擔幫父母支付」、「我爸出門也都會怕花錢，只能自己出錢解決，或者是儘量低報」、「跟我家一樣，唯一解：自己全付。不要父母看到價錢，連餐廳的菜單都不要讓他們看」、「帶父母出去，兩老不用付和不知道價錢是基本中的基本」、「你可以跟他們報一半的價格，另外一半你自己偷偷吸收就好」。

也有網友表示可以跟團，「直接買旅行團整套包好，不額外加錢買行程，就不會聽他們再講有的沒的，因為一開始就先付掉了」、「這麼麻煩的家族旅遊，一律跟團他們才不會有太多意見」、「要避免爭執又算享受到就是跟團，否則就是一律尊重爸媽的意見我們腦袋放空，爸媽開心此趟就圓滿了」。