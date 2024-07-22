超崩潰！女友清空他追星珍藏抱一下裝沒事 網怒：踩你底線

當自己珍貴的收藏被他人丟掉時，你會怎麼處理？近日有網友發文，表示女友趁著自己午睡時，把他追星多年的珍藏統統丟掉，讓他十分崩潰。

原Po在Dcard以「女友把我追星的東西都丟了」為題發文，表示自己追星多年的珍藏一覺過後就被女友清空，包括票根、小卡、手燈，甚至連原Po最寶貝的2019年BLACKPINK台灣見面會所有成員親筆簽名的海報，都難以倖免。

當原Po質問女友，自己的東西怎麼都不見了時，女友只輕描淡寫地表示自己「強迫症發作」、「看到東西太多太亂就受不了」就把東西清掉了。聽完女友的解釋，原Po直接「爆炸」，認為女友不尊重自己，也不理解這行為帶來的傷害，並將她趕出了租屋處。

第二天，女友藉口要回來拿東西，卻在原Po開門時一把抱住原Po，表示希望兩人以後不要再吵架，隨後就裝作好像什麼事都沒發生過。原Po希望女友能真正理解那些珍藏對他的重要性，而不是只用一種「我們和好吧」的方式來處理問題，並表示自己現在對女友十分失望。

文章一出引來大量網友留言，認為女友的行為不可理喻，「這不叫女友叫被告。別人的東西是可以自己不順眼就亂丟的嗎，開什麼玩笑啊」、「分手+提告。基本的尊重人都不會，隨便丟別人的東西到底是哪來沒教養的屁孩」、「請告她，所有被她毀損丟棄的東西恢復原狀，無法恢復直接叫她賠錢」。

也有網友認為，女友是在測試原Po的底線，「你女友這是在服從性測試，她清楚得很，這些東西對你的重要性，你一次退讓還會有千萬次退讓，她就是在打壓你」、「你有沒有想過她怎麼不丟其他東西？因為她就是故意要弄你，測試你的底線在哪」、「恭喜你獲得未來越來越得寸進尺的女朋友一位。現在踩你底線，未來肯定會有更嚴重的事」。