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公公「掀2歲孫女裙子」害露尿布 媽媽不爽！網籲先做1事自保

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽不滿公公掀女兒裙子。示意圖／Ingimage
一名媽媽不滿公公掀女兒裙子。示意圖／Ingimage

性教育應該從小做起，有一名媽媽抱怨，近日2歲女兒穿長裙外出，公公邊說「好可愛」邊把裙子往上掀，害女兒露出尿布，讓她非常不滿。其他人則建議她，要先引導孩子，讓孩子懂得保護自己，也有人建議可以穿個安全褲

這名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的女兒目前一歲九個月，近日穿長裙外出，公公看到便說著「好可愛，妳的腳勒？」，同時把女兒的長裙掀開、露出尿布，她非常不滿地說，「覺得很不爽，是我太在意還是怎樣？因為本身就不怎麼喜歡公公了」。

其他人則建議，「不管什麼原因，慢慢引導孩子，保護自己比較重要」、「在裙子裡面加安全褲」、「要教導小孩尊重自己的身體，也尊重別人的身體，對任何人這舉動都要先禁止而不是看人」、「其實自己有女兒，不管幾歲、不管是誰接近，都要保護好自己的女兒，絕不讓他人觸摸到自己，也要慢慢教育女兒，絕對不要讓自己被別人碰觸」、「有些長輩動作都很大，都很自以為，下次叫女兒快閃」。

曾有類似經驗的網友分享，「我之前遇到社區清潔阿姨，跟我家哥哥說：『阿婆看你有沒包布布』，然後手順勢往雞雞那裡摸下去，雖然有隔尿布，我還是超不開心，後悔沒即時拉開那位大媽，回去跟我小孩說鳥鳥不能給陌生人看，也不能給陌生人摸」。

另外也有網友留言緩頰，「我覺得公公很可愛的互動，他的親孫女，不會心存惡念的」、「這個年紀腿短很容易掀到尿布吧，換誰來抱，動作大點其實都很容易弄到尿布」、「這年紀不是怎樣都在露尿布？」、「腿就短了，隨便拉一下都嘛到尿布去了」。

公公 小孩 毒姑

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