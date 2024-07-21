坐月子婆婆包360元紅包！她跟孩被趕出門 老了卻要媳婦盡孝道

有個雙面人婆婆，對婚姻經營將是一大考驗。有一名媳婦抱怨，婆婆在她第一胎坐月子時，只包了360元紅包，回婆家後因為婆婆覺得嬰兒太吵，就把他們一家趕出門。想不到現在婆婆老了，要求媳婦來照顧，遭拒後還騙她的小孩說自己都被罵。媳婦抱怨，婆婆很會演戲，在外人面前會裝好人，她們獨處時對她卻很不友善，讓她無法忍受。

這名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，生完第一胎後回娘家坐月子，婆婆包了360元的紅包給她媽媽。坐月子完回婆家住，婆婆因為嬰兒太吵，便將他們一家趕出去，甚至是趁她老公上班時叫車，直接把尿布奶粉等打包好，把她跟嬰兒趕出家門。後來一家人只好在附近租房，也沒有跟婆婆同住。

想不到婆婆年紀大了，希望原PO可以「負起媳婦的責任照顧」，她拒絕後，婆婆竟告訴已經上國中的孩子說「你媽媽在你的小時候每天都罵阿嬤，阿嬤很可憐，每天都被罵到哭，所以才會把你們都趕出去，你小的時候都是阿嬤在照顧你，你看到你媽媽就哭，你媽媽根本就不會帶小孩，但是你看到我就不會哭了，還會笑得很開心，你很愛阿嬤對不對？」

原PO無奈告訴小孩，「我們只跟阿嬤住過一個禮拜而已就被她趕出去了，她說的這些照顧你的事情可能是幻想或是夢境，她夢境幻想跟現實哪個是真的，她已經分不清楚了」。

原PO說，婆婆很會哭、還會演戲，只要身邊有人，婆婆就會對她噓寒問暖，只有兩人獨處時卻會瞪她、當她空氣、酸言酸語等，質疑原PO配不上兒子，但只要有外人出現，婆婆又會突然很關心她。原PO直言，「剛開始我其實以為她有精神分裂有精神疾病，但是後來我發現她只有這樣對我，所以她應該不是有精神病，只是沒有舞台可以演戲，我剛好就是那個默劇的舞台，可以讓她自由發揮」。

其他人紛紛留言，「別再往來了」、「包360元是什麼鬼？我婆婆包五萬給我我也都沒收」、「360元好糟蹋人」、「360元是想羞辱誰？妳婆婆根本有病，好險她趕你們出來了，現在妳不理她天經地義」、「這個巫婆很無恥，還會顛倒是非」、「這真的不需要叫婆婆了，連鄰居都不是，把你們趕出去，老了還有臉要妳照顧？」、「千萬不要跟妖婆住喔，這種住進來，媳婦會被氣死」。