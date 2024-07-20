他年收百萬擁北市公寓…女友嫌沒保障執意「再買一間」 過來人勸：快跑

近年房價飆漲，即使是年薪百萬的上班族，若想要買房並結婚生子，仍會備感壓力。一位網友近日發文表示，他與女友交往3年半，對方最近一直在逼婚，並表示想要有小孩，更希望2人能在北部買下自己的房子。不過原PO認為，2人可以一起住在父母留給他的房子就好，但女友卻認為這樣對她來說沒保障，令原PO相當苦惱。

原PO在Dcard發文表示，他今年30歲，與29歲的女友交往3年半，兩人的年薪分別是百萬與80萬左右。最近女友因為年紀關係不斷逼婚，還表示想要生子，並希望能在北部買下自己的房子。

原PO表示，女友是北漂族，南部老家沒有自己的房子，因此非常期望能與另一半共同打拼買房。對此，原PO也向她說明，父母已經留了文山區的40坪公寓給他，周遭環境也很不錯，雖然目前雖然有家人在住，但之後就會搬到另一戶，所以不會有婆媳同住的問題，因此他認為可以省下買房的錢，這樣婚後生活也會輕鬆很多。

不過女友卻覺得這個決定讓她沒有保障，且公寓離她的工作地點太遠，因此仍希望可以買在她位在中和的公司附近，原PO則表示不太滿意該區域的環境，且認為若要買房生子、再加上養車，生活負擔會讓他生活品質及自由度大幅下降，因此兩人一直溝通未果。

近期，女友下了最後通牒，向原PO表示房子可以慢慢來，但若是明年不結婚、不向她承諾會生小孩的話就會分手，讓原PO相當苦惱，於是向網友求助「有沒有人遇過類似的狀況呢」。

對此，許多網友都勸原PO及早分手，「直接分手，價值觀落差太大，她的薪資沒法買、家庭條件也差，純粹靠你支付，你已經有房了，不要把好牌打爛」、「她能付出同等條件再來談，但如果是我，我直接放生」、「很多人都眼高手低，台北有房已經贏多少人了，還要求這麼多」。

也有苦主分享類似的經歷，「還以為是我寫的，對方條件爛，還要求買離她公司近，擺著家裡的房子不住另外買就很智障。叫她拿頭期款又說沒錢，因為她錢都拿去繳媽媽的房貸，家人要幫清掉然後借頭期款，說是我們家看不起她？」、「親身經歷，結論就是跑，這種會逼婚或情緒勒索的，結婚之後會更痛苦，會跟你要保障就是不相信你」。

不過也有網友分析女友之所以會逼婚的可能原因，「你們分別是在26跟25歲的時候決定在一起，那個時候沒有討論結婚跟小孩的價值觀嗎？會不會你承諾過一些什麼事情，她決定跟你一起，可是過了三年半，她的規劃趕不上進度，所以想逼婚」。