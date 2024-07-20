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媳婦搬進家裡…婆婆想收1萬2房租！兩派網友掀論戰
婚後是否要住公婆家，是不少媳婦的困擾。對此，一名婆婆表示，因為媳婦搬進來，打算每個月向她收取1萬2的房租，好奇發問「應該不過分吧？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，媳婦最近搬進家中，打算每月向她收取1萬2的房租，強調自己老了有積蓄可以請看護，也可以住養老院。好奇發問「應該不過分吧？」。
貼文一出後，不少網友都傻眼，表示「那可以選不要住在一起嗎？」、「妳還是租給別人比較好，不然媳婦的話，單身住娘家不花錢，為什麼要來妳家付房租當傭人，一個人真要租房，6000元一個月的小套房也是夠住了」、「這種公婆真的很蠢」、「那孫子跟媳婦姓也剛剛好」、「這麼見外喔」、「怎不跟你兒子收？他娶來的耶」。
不過，也有部分網友支持婆婆的想法，指出「看身邊好多例子，真的不要有養兒防老的概念」、「當然不過份，但應該不用做家事吧」、「不過份欸我覺得，夫妻共同租屋12000很可以阿」、「我女同事住婆家，她跟她老公都有付錢，婆婆會煮晚餐等她下班回家吃」、「收房租合情合理」。
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