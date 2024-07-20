快訊

LINE開聊天室連結「重新登入」超麻煩！1設定切換預設瀏覽器順順看

台中高球場持刀背襲球友割喉濺血 凶嫌竟稱：玩殺人遊戲

青峰金曲獎後爆「退追Lulu」！ 以歌吐心聲：不太懂到底欠了任何人什麼呢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦搬進家裡…婆婆想收1萬2房租！兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆表示，因為媳婦搬進來，打算每個月向她收取1萬2的房租，好奇發問「應該不過分吧？」。示意圖／Ingimage
一名婆婆表示，因為媳婦搬進來，打算每個月向她收取1萬2的房租，好奇發問「應該不過分吧？」。示意圖／Ingimage

婚後是否要住公婆家，是不少媳婦的困擾。對此，一名婆婆表示，因為媳婦搬進來，打算每個月向她收取1萬2的房租，好奇發問「應該不過分吧？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名婆婆在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》表示，媳婦最近搬進家中，打算每月向她收取1萬2的房租，強調自己老了有積蓄可以請看護，也可以住養老院。好奇發問「應該不過分吧？」。

貼文一出後，不少網友都傻眼，表示「那可以選不要住在一起嗎？」、「妳還是租給別人比較好，不然媳婦的話，單身住娘家不花錢，為什麼要來妳家付房租當傭人，一個人真要租房，6000元一個月的小套房也是夠住了」、「這種公婆真的很蠢」、「那孫子跟媳婦姓也剛剛好」、「這麼見外喔」、「怎不跟你兒子收？他娶來的耶」。

不過，也有部分網友支持婆婆的想法，指出「看身邊好多例子，真的不要有養兒防老的概念」、「當然不過份，但應該不用做家事吧」、「不過份欸我覺得，夫妻共同租屋12000很可以阿」、「我女同事住婆家，她跟她老公都有付錢，婆婆會煮晚餐等她下班回家吃」、「收房租合情合理」。

婆婆 媳婦 老公

延伸閱讀

姐夫沒錢買醬油怨「錢都妳女兒在管的」 婆婆同情給鈔票

婆婆私拿媳婦自營服飾店衣服送小姑沒付錢 網建議：先報警後離婚

遭婆婆強迫宮廟收驚「喝符水」 媳婦全身無力喊：差點被拉進房間

雙北2間房都在媳婦名下 婆婆疑兒「被下藥」…結局曝光網讚爆

相關新聞

媳婦搬進家裡…婆婆想收1萬2房租！兩派網友掀論戰

婚後是否要住公婆家，是不少媳婦的困擾。對此，一名婆婆表示，因為媳婦搬進來，打算每個月向她收取1萬2的房租，好奇發問「應該不過分吧？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一句好話

「活得幸福」不是目標，是過程。

情書簡訊

和妳約會之後，才知心花怒放的甜蜜感覺。

2024第一屆台積電旭日書獎決審會議紀錄──化缺點為燃料

會議時間：2024年6月15日（星期六）午後一時到三時

2024臺北詩歌節「詩如何讀我」徵文辦法

●徵文內容

【聯副文訊】2024文薈獎徵件

由國立彰化生活美學館所主辦的「第23屆文薈獎——全國身心障礙者文藝獎」徵件活動開跑。徵件資格：領有衛福部身心障礙證明（身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。