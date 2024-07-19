有共識想生子 女方一句「小孩開銷都你出」讓他超失望…網不挺：生過才懂

結婚生子是人生大事，除了要考量雙方的經濟狀況外，價值觀及育兒理念是否契合也很重要。近日一名網友抱怨，他和女友彼此都有共識想生小孩，但某次在討論該如何栽培子女時，女方卻表示男方要全額負擔小孩的開銷，讓原PO有些不滿。對此，許多網友建議2人若是談不妥，最好及早放手。

原PO在Dcard感情板上發文表示，他與女友交往2年多，他的年收剛破100萬，女友則為60多萬，彼此都有共識想生小孩，考量自身能力後認為生1個較為穩妥。

原PO表示，前陣子和女友聊到小孩的教育方針時，女友告訴他未來不管選擇就讀哪種學校，都是原PO要出錢，要他想清楚再決定，並解釋周遭有生子的好友都是爸爸出錢、媽媽負責生育、照顧小孩。

原PO不解，表示未來自己也會一起照顧小孩，若女方因為懷孕休假、離職，或是要住月子中心、小孩因病需要請假照顧，這期間的收入與開銷他都能補給對方，而女方如果願意以6：4或7：3的方式分擔小孩的開銷，他也不會這麼失望「沒道理小孩我一個人養吧」。

原PO認為，自己平時對女友算是大方，兩人目前居住原PO家，也沒跟女友收取租金，未來更少了買房的煩惱，不解女方為何不願意共同承擔小孩開銷，疑惑是不是自己平時不計較，讓對方認為他的付出是應該的。

對此，許多網友認為兩人在養育觀念上並未達成共識，「我覺得這件事沒談妥真的不要生，小孩好可憐」、「討論沒有共識，就是有人要妥協，不然就換人」、「你有讓她知道月子中心的費用，以及她請假或者離職期間的收入都你會負擔嗎？如果她知道，建議你還是不要生了」。

還有網友指出，女方生子所要承擔的損失並非只有金錢損失，「生過跟沒生過根本兩樣情，生有夠累，如果我可以不用犧牲身體跟工作（例如找代理孕母幫我生），那我當然願意跟對方平分費用」、「懷孕請假等於沒有升遷機會，離職未來都不一定能回職場，就算回去很大機率還要考慮到寶寶，時間上、工作種類都會受到一定影響和限制」、「男生有工作、有自我實現、有社交、沒有跟社會脫節，相反媽媽這些都要犧牲，這真的不是她現在年薪出不出得起的問題，是對未來的安全感」。

不過也有人認同男方，「其實男生在意的只是有沒有心要付出而已，男生普遍可以接受多付一點， 但希望女生也幫忙負擔而不是全出」、「我覺得你女朋友只是在找一個飯票耶，感覺她根本不愛你呀」、「她連你7她3或你8她2她都不願意，用這種理所當然的態度要你全出，你也敢跟她生小孩，只能說尊重祝福」。