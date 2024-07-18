她婉拒男友媽邀一同出遊多次後接受 怎知卻是惡夢的開始

一位女網友發文分享，在多次婉拒男友媽的共同出遊邀請後，日前再度被邀請，她本想拒絕，但男友以去了也沒損失力勸，他媽還跟原PO說「只要出機票錢就好」，她只是覺得多一個旅伴比較好玩（因為原本只有她跟男友2個人），最後原PO答應一同出遊，怎知卻是惡夢的開始。

原PO在Dcard貼文表示，由於出遊期間發生的事情實在太多了，她只列舉比較清楚的事情。從出遊排行程開始，男友媽說行程給她和男友決定就好，男友媽只有指定要去某座山。行程安排到一半，因男友媽的同事推薦自駕，臨時又改成自駕行程，而且該同事還會不時下指導棋，增加景點。接著就是託運的事，原PO之前日本自由行很多次，都是回程和朋友合購一個託運，用起來剛剛好。她有問男友要不要一起合購一個託運，男友說不會多買，結果原PO買不多，男友倒是買很多。

至於出遊費用方面，男友媽一開始說原PO和男友只要出他們自己的機票費用和購物費就好，結果她突然改口說交通、景點之類的他們都要自己出，她只會出住宿和伙食費，這讓原PO有種被騙的感覺，但也不能因這些變動她就不去了。這些出遊前的前置作業已經讓原PO覺得烏煙瘴氣的，可是她也不想因為這些事情馬上跟男友分手，所以還是硬著頭皮繼續旅遊的準備，殊不知原PO真正的惡夢，其實是從到達日本才開始。

原PO一行人是搭乘清晨的飛機，前一晚她計畫下班後整理行李和補眠，卻臨時被邀請去跟他們家其他親戚一起吃晚餐，原PO表明原因婉拒，但還是被嗆「吃飯才一下下」。隔天到機場，男友才發現沒帶台灣駕照。

到日本下飛機後，男友媽從入住旅館就開始嫌，一下嫌旅館費用貴，一下嫌旅館房間小，要多訂一間。她早餐寧願餓肚子，也不吃超商食物，她說要吃超商台灣也有。6天的行程內容，她也沒概念，一直不斷的問接下來要去哪裡？做什麼？對於原PO想去某個景點裡面的星巴克買期間限定口味，男友媽知道之後也是嫌棄了無數次「星巴克有什麼好喝的」、「我在台灣常常喝啊不就是那樣」。

另外男友媽吃飯的速度也讓原PO備感壓力。男友媽約15分鐘吃完一餐，她一吃完就會把帽子戴上、東西拿在手上，就這樣看著原PO吃，讓她每餐都狼吞虎嚥，吃到快嗆到。另一方面，作息不同也干擾著雙方。晚上男友媽先睡的話，他們都會非常小心不要吵到她，但男友媽每天早上都很早起（5~7點都有），早起就算了，她會開著影片聽（臉書影片那種的），一邊做其他事，聲音調很大，每天都把原PO吵醒。

還有一件事讓原PO超級無敵不開心，男友和男友媽每天都在為了小事情起爭執，或許對他們來說就是鬥嘴，但現場氣壓超低，然後他們就會臉臭不講話，原PO這時又餓又累又熱，還要緩和氣氛，帶著大家一起點餐。最後就是開車，車是原PO訂的，但她不想也不敢開，只是為了怕有個萬一，還是去換了駕照，結果男友沒帶台灣駕照，男友媽是三寶，所以她還是硬著頭皮開車上路。

原PO文末抱怨說，自己用了半年當旅行社和6天導遊，花了旅遊費和特休，氣到回國後失眠一個月，然後學會了一件事情，「不要和不熟的人出國旅遊」。

網友們看完原PO的抱怨文後，紛紛留言安慰說「其實就算是帶自己父母出門也很有可能發生這種事，長輩不知道為什麼只要跟小輩一起出國就變腦殘，這個錢千萬不要省，只要有長輩就是跟團就對了，對外人長輩才會比較客氣。」

有些網友留言嫌棄原PO的男友很雷，「可以分手了吧，看了就好累，浪費特休、浪費時間，真的不要跟雷包出去玩」、「超級雷，從第一點排行程要別人改東改西，就已經是雷到爆了。強烈建議要重新考慮這對象+1，原PO真的要慎選欸，現在就被欺負成這樣，以後只會更慘」、「怎麼不是領悟到換一個男友，男友超雷，他媽更雷==雷包母子」、「不是只有男友的問題，更雷的是他媽媽，什麼媽媽就養出什麼兒子。妳的人生還很長，不要跟這種家庭再往來，繼續內耗自己。」

許多網友直接建議分手，「妳該學會的是分手」、「可以分手了，男友爛成這樣還不分，留著過年嗎？」、「1、妳臉皮太薄，應該硬起來直接拒絕加表態。2、認真可以考慮分手，這種人妳未來只是當他第二個照顧他的媽媽而已」。