她要媳婦冠夫姓才是一家人 網一面倒問「財產要給多少？」

身為女性的妳，結婚後身分證上會冠夫姓嗎？有一位女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文表示，媳婦嫁入夫家理應冠夫姓，才是一家人。文一貼出引起網友熱議，有人立即反駁「都什麼年代了還冠夫姓」，還有人開玩笑「財產要給多少？」，更多人建議「兒媳趕快離婚！」

原PO文中說「媳婦嫁入夫家，生是夫家的人，死是夫家的鬼，所以媳婦應該冠夫姓，這才是我們家的人」，短短幾句話引起不同意見網友間的討論，多數並不認同原PO這種觀點，「當然可以冠，錢拿來，這社會最討厭的就是老人想用習俗綁架人，不是用錢」。另有一些網友認為其為老舊思想，憤憤不平的回應，「都什麼年代了還冠夫姓」、「那財產記得給她分一份，要不先把房產過給她當個保障」、「所以啊，妳的遺產以後也會分給媳婦嗎？夫家是有多少遺產可以分給媳婦啊」、「反過來說也是。既然沒有吃妳家的米，冠夫家的姓，就別要媳婦做這做那」。

有人接著砲轟，「拿錢來讓人冠夫姓」、「冠夫姓，請問您拿出了多少買斷金？我個人是這樣，妳給我２億新台幣以上現金，不要說冠夫姓，我改名鮭魚也可以」，還有人諷刺的說可以入贅，「考慮入贅嗎」、「何止媳婦冠夫姓，就連女婿娶你們家女兒也要冠妻姓，這樣才能彰顯貴家族的威望」、「交換條件，孫子跟媽媽姓」。

眼見冠不冠夫姓引發的熱烈討論，有人隨之感嘆「我以後會選擇嫁給孤兒」、「如果遇到很上進的孤兒，白手起家讓自己成為大老闆的這種男人，那真的非常搶手喔」。

在1929年5月，中華民國國民政府《民法》首次對「夫妻之冠姓」作了法律表述：「妻以其本姓冠以夫姓。贅夫以其本姓冠以妻姓。但當事人另有訂定者，不在此限。」所以多數較年長的長輩身分證上會冠以夫姓或是妻姓，隨著現代男女平權觀念漸入人心，政府在1998年6月17日，修正公布為：「夫妻各保有其本姓」。所以有網友也指出「法律很早就已經規定不能冠夫姓囉」、「都沒看新聞嗎？阿嬤都移除冠夫姓了，多麼開心自由阿，現在年代又不是傻了還冠夫姓，現在有冠夫姓的國家是日本，考慮妳兒子娶個日本媳婦看看，應該會乖乖冠夫姓」。