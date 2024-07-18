正妹女友身材比例好腿又美 身體1隱形缺點讓男友超崩潰

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聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

情侶在一起就是要接受彼此的優缺點，不過有一名男網友抱怨女友有腳臭，每次一穿包鞋脫掉後，味道總是讓他難以接受，只好偷偷買除臭劑噴在女友的鞋子裡幫忙除臭。不少有經驗的鄉民提供方法，建議可以多買幾雙鞋子和襪子輪流替換。

男網友在Dcard發文表示，自己和女友是透過朋友介紹才認識的，對方是他的理想型，除了長相漂亮以外，身材比例好、腿也很美，看似條件非常好，但卻隱藏著一個讓他無法接受的缺點，就是「腳臭」。

原PO說女友的鞋子都會有一種很難形容的味道，每次一回到家脫鞋子，那種味道就會直接撲鼻，因此兩人一起出門時，他就會叫女友穿涼鞋或拖鞋，絕對不會讓她穿球鞋出門。原PO還抱怨很多女生喜歡在車上脫鞋，如果女友是穿球鞋且在他車上脫掉的話，那個味道真的是衝到天靈蓋。

不過雖然難忍腳臭的味道，但原PO也不想因此而分手，所以只能默默地買除臭劑幫女友的鞋子除臭，只是不知道對方有沒有意識到，而且兩人才剛交往沒多久，原PO也不敢透露這件事，只好上網發文取暖。

貼文一出，不少人都建議鞋子和襪子要輪流替換，「她是不是每天都穿同一雙鞋？是的話，當然會臭啊！要嘛你直接跟她說很臭，不想直說就幫她多買兩雙鞋替換穿，然後一般襪子淘汰掉，換穿五指襪」、「先從簡單的，鞋子多個幾雙輪流換，要穿襪子，襪子改除臭襪，一些噴劑藥粉都可以噴在鞋子，都有一定效果，但根本辦法還是鞋子材質和襪子要改掉」、「應該襪子問題，真的好的襪子味道會減少很多」、「你幫她買30雙竹炭短襪，買一雙新鞋，直接解決腳臭問題」。

情侶 襪子

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