出國考驗感情？帶女友家人遊日「被當導遊」 8天後他崩潰：想分手

不論和朋友還是家人出國都是考驗感情重要的一環。一名網友暑假時要和女友去東京旅遊，後來女友家人也加入，行前他詢問對方是否有想去的地方，收到的回覆卻是「我們都可以啊！跟著你走就好」，旅行途中還一直被當成導遊，令原po相當無奈，甚至萌生想分手的念頭。

一名網友在Dcard「心情板」發文，他本來有規劃暑假要和女友去東京旅遊，但過年去見女友家人後，女友家人也表示想加入：「之前去日本都是跟團沒辦法自己好好玩，想說你剛好語言也通，能不能帶我們」。過年時，女友家人有請原po吃飯，於是他決定還個人情一起去，因此從原本五天四夜的行程變為八天七夜，預算跟著提高、行程也有改變，但接下來才是痛苦的開始。

原po詢問他們是否有想去的景點，得到「隨便，我們都可以啊！跟著你走就好」的回應，讓他有不好的預感。由於他會日文，所以基本上所有門票、餐廳預約、住宿及機票都是由他處理，女友也有幫忙分擔，行程排出來後他做成電子檔傳給女友及女友家人。

第一天， 剛入境第一件事就是換網卡，女友一家四口都不會處理要原po幫忙，過海關後就要去搭電車，他們一連串發問「阿要去哪裡搭電車？」、「啊我們等等要去哪？」、「還要搭多久？還有幾站？」，快到飯店時他不小心弄錯地鐵出口，卻被女友媽說了句，「吼這個導遊這樣不行餒」，令他相當傻眼。

第二天的行程是去逛街，他買完幾件衣服後，看到女友一家人竟坐在椅子上等他，令他相當尷尬，於是後來就去逛女友媽想去的精品，他和女友則是找了一間咖啡廳休息，此時女友弟打來詢問晚上的行程，接下來要去東京車站一番街，由於雙方距離有點遠，於是他建議傳路線給對方，他們可以先過去，若有問題再打電話詢問。最後，他們都沒有打電話，原po以為他們順利抵達目的地，沒想到回飯店後，女友卻說被爸爸罵了，因為路途中迷路了，好在當時路人有幫忙指路才找到地點，爸爸認為他們被丟包「現在臉很臭」，原po感嘆，「迷路也沒有打給我們，我怎麼會知道」。

第三天的行程都在走路，當初原po詢問「一直走路可以嗎？」，女友也表示沒問題，結果走沒多久卻聽到他們抱怨很累。後來女友想找一間店，但找不到還一直惱羞成怒，原po想幫忙女友卻一直在生悶氣。第四天的行程是去海洋迪士尼，由於新園區很搶手，所以很多人建議要很早去排隊入園才能搶到設施。於是原po詢問女友媽是否要分頭行動，但她仍然說著同句話，「哎呀沒關係啦！反正我們也不會搭車啊！就跟著你走就好」，令原po相當有壓力。入園後原po在搶等候券時請女友幫忙查路線，女友卻表示不會看，原po忍不住說重話，「所以我現在要一個人同時搶券，然後又要帶你們找設施嗎？」，女友這時才安靜不敢有怨言。

後面幾天的行程，大部分都分開行動插曲就比較少了，原po最在意的就是「都可以我們跟著你走就好」這句話，大家不可能都喜歡一樣的東西，也不可能想逛同個地方，分頭走真的是最好的選擇。吃飯時女友家人也堅持要和他吃同一家店，但跟著女友家人一起吃飯，他根本沒機會自己付錢，「我也真的很不想欠他們人情…」。回國到機場時，女友媽最後向原po道別並表示，「看有沒有機會下次再一起出國玩」，他內心只想著，「拜託了先不要」，出國原本就是在考驗情侶間的感情，再加上家人，「真的會萌生想要分手的念頭」。

網友紛紛表示，「結局跟我想的一樣，被當免費導遊還帶著一堆雷包…這個女友也可以不要了，根本大雷包」、「所以他們適合跟團」、「請跟你女友說，妳們一家都沒通過考驗，準備分手比較不會害了未來的自己」、「哇，你真有勇氣，我老公要帶他的家人去日本玩，我直接說我不要去喔，我自己待在家比較自在～」、「這樣要繞一圈回來才『萌生』要分手喔，大哥耐心真棒」。

有網友認為，女方問題比較大，「感覺家長沒有惡意，雖然原po感受是覺得很麻煩，但其實他們也沒有特別刁難惹事，是女友自己不懂事不會做人，說到底，一開始男友規劃兩人旅行，女方家人想要跟的時候，女友就應該直接勸退才是，要不然女友也要出力幫自己家人做功課，不是雙手一攤當小廢物欸，女友問題比較大」、「女友比較雷，女友家人其實還好，看起來就只是不熟不想自己走而已」。

最後，原po表示，已經有跟女友討論過了，「未來確定不會再跟他家人一起出國（當然我家人也不會）」，不少人都說女友的問題最嚴重，對方也意識到了，但他還是會選擇包容女友。