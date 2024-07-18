罹癌女友多次拒絕陪伴…他心累「不知哪一步做錯」 網安慰提供解方

日前有網友在論壇發文表示，自己交往3年的女友罹患癌症，即使他和女友說他可以陪伴她，也請女友不用擔心治療費用的問題，女友卻變得冷淡。該名網友曾經堅持陪罹癌的女友去醫院打藥，但女友請護理人員把該名網友趕出病房，另外也有其他疏遠、抗拒該名網友的行為，讓他不知所措，感覺似乎只能分手。貼文底下累積超過300則留言，許多網友認為女友是不想拖累另一半，也有網友分享化解女友的抗拒的方法。

原PO在Dcard以「重病女友該分手嗎」為題，指出他和女友交往3年，本來討論今年要結婚和備孕，不料女友的體檢報告出現數值異常，讓她一度情緒崩潰，最後去大醫院檢查確認是癌症，且病況嚴重。

原PO安慰女友，表示自己會陪著她，但是女友卻變得冷淡，也一直抗拒原PO的陪伴。即使原PO將所有帳戶給她看，證明自己能負擔醫藥費，也承諾會賺更多的錢，但是原PO的女友不僅拒絕他陪同去醫院打藥，也會在原PO想跟她談話時戴上抗噪耳機，更傳訊息要原PO不要再「死皮賴臉」。對此，原PO感到不知所措，「我不知道我是哪一步做錯，她才會那麼抗拒我，好像我們只剩下分手這一步」，原PO覺得女友需要他，他卻無能為力。

許多網友猜想原PO的女友是不想拖累他才選擇疏遠，「她一定很愛你吧，才會生病不願意拖累你……，在推開你的同時，她一定也很難受，一方面是不想拖累你，另一方面是捨不得你，你自己想清楚吧…」、「如果今天重病的是你，我相信你也不會想耽誤另一半的人生，正因為愛你所以捨不得耽誤你」、「今天如果生病的是我，我想我也會這樣做，短期的痛苦總比一直拖著對方帶來長期的痛苦好。就算是對方資產完全夠，對對方帶來的生理、心理壓力與痛苦實在太大了，當然，如果換角色，我的對象生病我也會想陪著他，即便可能會很痛苦」。

也有網友針對原PO女友的疏遠，提供化解的建議，「我覺得你們應該要好好溝通，看你們彼此的訴求是什麼，例如：男方想在能力範圍內陪伴女生，女生想要什麼（適當陪伴還是不要多花錢在她身上之類的）」、「同是天涯淪落人，我的女友也是血癌，目前正在等移植，這中間她也是一直要趕我走，我要陪伴她一直她過不去，心裡有坎，有天我真的發現我累了，講最後一次，我依然沒有要放棄一起走，她好像才突然覺得這樣陪伴她的我很好，現在才接受我陪她一起走，你可以繼續努力，也可以做到你最好的，其他只能聽天命」、「你跟她說，你們先退回普通朋友關係，你只是以朋友的立場關心生病的朋友，讓她不要有壓力、專心治療，這樣你也能有進退的依據，等她病情穩定，再考慮是否復合」。