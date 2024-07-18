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婚前被要怕了！媽直問「先生給多少家用」她不想講 網教絕招保證不敢再問

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，她表示媽媽一直很想知道，她先生一個月到底拿多少家用給她，但是她真的很不想講，因為婚前被拿錢拿到怕了，導致現在都不敢讓媽媽知道家裡的財務狀況。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「親情綁架啊，就故意哭窮就好。」

原PO透露，婚前薪水都上繳給媽媽處理，但媽媽卻跟她說「以後跟爸爸花剩的，全部都是哥哥的」，讓她覺得不公平。婚後夫妻兩人的薪水不多，不僅要養兩個小孩，還有一堆帳單要繳，所剩無幾，真的沒辦法像婚前那樣，無止盡的供她花用。

原PO指出，今天媽媽來家裡找她，又再度問起「到底有多少？」因先前騙媽媽說「沒有」，結果媽媽對先生超不爽，每次回娘家都不給他好臉色，於是這次她只好淡淡地回「先生每個月賺的，有全部拿給我處理」，原PO覺得很可悲「沒有錢，親情也不過如此而已」，深深感到心寒。

貼文一出，不少網友憤憤不平表示「這樣的父母真的很糟糕」、「千萬不能讓她知道」、「說每個月都不夠就好，別傻傻的什麼事都說出來」、「這媽媽也很奇怪，又不拿錢給女兒，幹嘛一直問，你不會問你媽現在存多少錢，以後要留多少給妳，很煩耶，日子已經夠累了還管這些事」。

還有不少網友建議原PO「不要被親情綁架」，「就說自己都不夠吃喝了」、「直接說你們負債就好了」、「天天回娘家哭窮」、「先下手為強，找你爸媽借錢」、「說是先生管錢，一個月拿一萬塊而已就好」、「下次，先哭窮，直接說，這兩個月要繳一堆錢，每個月都透支一萬多，跟她要」。

帳單 薪水 親情

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