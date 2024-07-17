雙北2間房都在媳婦名下 婆婆疑兒「被下藥」…結局曝光網讚爆

不少女性都會害怕婚後面臨婆媳問題，若遇到不願挺身而出的丈夫，更可能讓處境雪上加霜。近日，一名女網友表示婚後買了兩間房，都登記在她名下，婆婆發現後怒罵她「破格」還懷疑她對丈夫下藥，慶幸丈夫終於勇敢回嗆，讓婆婆無言以對。文章一出，引來不少網友大讚原PO丈夫「神隊友」、「老公長大了」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示27歲訂婚後，與丈夫就在新北市買了第一間房子，公公和婆婆沒有出錢。但當婆婆知道房子登記在原PO名下後，便怒罵她「破格（意指人在命理上有缺陷，常帶來霉運將事情搞砸）」，並批評兒子「你知道自己在幹嘛嗎？她對你下藥嗎？」原PO感到受傷、委屈，但不敢回擊，而丈夫當時也沒有幫她反擊。

原PO並說懷孕快5個月後才敢告訴婆家，婆婆知道後，竟開心對她說「原來妳會生，那下一胎送妳小姑領養」、「妳大嫂沒工作，生完孩子送回來給妳大嫂帶，保母費讓家裡人賺」，讓她非常傻眼，而婆婆、小姑也時常對她不友善，但她也忍著沒跟丈夫抱怨，「畢竟他為了我買房在娘家附近」。

直到37歲時，原PO丈夫買了第二間房，全家從新北搬到台北，「婆家完全不知道！是有次打我們舊家室內電話，轉成空號才知道我們不見了」。並等到半年後，婆家才找到他們，也再次被婆婆痛罵，「但這次我老公站起來了」。原PO表示丈夫隨即回嗆「她沒破格！所以能買第二間房子，兩間房子、兩台車都是她的名字，是她跟我一起拚來的」，讓婆婆聽了一陣哀號，沒再說什麼。

文章一出，引來網友大讚原PO丈夫進步了，「老公長大了」、「神隊友」、「有底氣的妳好棒，老公也超讚的」、「垃圾婆家，也恭喜妳老公成長，懂得反擊了」、「能勇敢站出來護妻女的男人，大概像中彩券頭獎一樣的難，恭喜妳中頭獎」、「好棒的隊友！就事論事」。

有人也驚呼原PO夫妻兩人27歲就能在新北買房，37歲還在台北買下第二間房，「第一間不用賣就有頭款買第二間，家戶年收沒破500萬應該不容易，這篇文章拿掉婆媳部分，基本是理財成功文」。原PO對此則回應表示丈夫在傳產的一家知名企業上班，自己則在科技業工作，「我們年薪大約350萬左右，第一間房後來出租，多少可以補貼第二間的房貸」。