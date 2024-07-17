男友綽號叫「開瓶器」！她得知由來喊噁直接分手 一票網友讚：做得好
不少人的感情觀，會認為愛一個人就要接受對方的過去，而近日一名女網友表示，男友的綽號叫做「開瓶器」，在得知背後的原因與之前的感情經驗有關後，她也果斷提分手，更直呼「噁心」，引起熱烈討論。
原PO在Dcard發文表示，男友的朋友們都叫他「開瓶器」，一開始詢問原因，男友只說是因為自己「很會開酒瓶」，但最近聽到他的朋友們聊天才知道，原來男友以前超愛找處女，「破完處之後就把人家甩了，所以才被叫開瓶器」。原PO也傻眼指出，知道實情後對男友超級反感，就把他甩了，「到底誰可以接受這種噁男過去呀？」
貼文曝光後，網友紛紛表示，「我覺得會讓他人知道另一半是不是處男／女的人，人品都挺糟的」、「只能說物以類聚是真的，從他朋友身上可以看到他的為人，欣賞妳的決定」、「到處破處然後甩掉，最後加上開瓶器這名詞，讓人很不舒服」、「老實說滿可怕的，放走又不知道他要去外面開多少瓶子」、「做得好，這行為超噁」。
另外也有少數網友說，「我覺得妳男友的朋友們真的是損友，男生有時候就是會給互相取好笑的綽號，是誇大數百倍的」、「男生之間有時候說話嘴就是很臭，女友不在時，男方也有可能被氣氛影響而附和，最好還是實際看這男生的做人品行如何」。
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