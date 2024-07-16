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偷看男友手機！她曝1狀況無法接受 一票網友贊同：真的噁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友的手機存了許多大奶網美的內衣照，雖然沒有其他不軌紀錄，但自己還是不太接受。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友的手機存了許多大奶網美的內衣照，雖然沒有其他不軌紀錄，但自己還是不太接受。示意圖／Ingimage

你能接受另一半這些行為嗎？一名女網友分享，男友的手機存了許多大奶網美的內衣照，雖然沒有其他不軌紀錄，但自己還是不太接受。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「女生請進，你們可以接受嗎？」為題，指出自己趁男友睡著後，偷看了對方的手機，本以為什麼都沒有，沒想到翻到相簿時，竟發現一堆大奶網美的內衣照片，讓身材偏瘦、胸部偏小的她，相當不能接受。

貼文一出後，不少網友都持相同看法，紛紛表示「要看女生的身分是什麼，女優、明星、網紅我都還好，身邊認識的我不行…」、「我覺得明星或女優都還好，賣肉網紅就不行欸」、「追蹤10萬以上那種大網紅、網美還好，畢竟我自己也會想看，有些真的很漂亮，但幾千的那種普妹真的不行」、「要看這女生身份是什麼？網紅或是藝人那類的我覺得還好，我自己都很愛看大奶正妹，如果身份是朋友或是現實上會見面的那就不行，是想偷偷外食嗎？」

此外，也有部分網友指出，原PO偷看男友手機的行為更不妥，紛紛回應「如果是妳男友翻妳手機，看到讓他不開心的東西直接截圖PO網公審，妳覺得OK嗎？如果偷看手機是看到他跟其他女生曖昧甚至出軌那也就算了，但妳只是在圖庫翻到奶妹截圖欸…說到底妳沒翻他隱私的話，哪會知道他有存圖」、「翻人家手機還理直氣壯」、「不能接受偷看手機+1，手機真的很私密，侵犯隱私已經是人格問題了」。

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