偷看男友手機！她曝1狀況無法接受 一票網友贊同：真的噁

對於已婚者而言，生小孩似乎是件順理成章的事，但如果是像契約般約定的話，又是另一番感受了。有一位女網友在社群平台發言，另一半問她「如果我癌末，妳願意幫我生小孩嗎？」她回說，這樣我要一邊照顧你，還要一邊帶小孩，很辛苦耶。先生竟因此批評她很自私，永遠只想到自己，還說「這是我的遺願，妳也不願意配合！」為此，原PO想問其他人，在此情境下她真的必須要配合男方生小孩，然後承擔一切嗎？貼文一出引發熱議，有網友直言不諱勸她「離婚吧」。

2024-07-16 19:25