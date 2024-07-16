夫問妻如自己癌末可幫他生子嗎？ 網勸：這狀況千萬不要生

對於已婚者而言，生小孩似乎是件順理成章的事，但如果是像契約般約定的話，又是另一番感受了。有一位女網友在社群平台發言，另一半問她「如果我癌末，妳願意幫我生小孩嗎？」她回說，這樣我要一邊照顧你，還要一邊帶小孩，很辛苦耶。先生竟因此批評她很自私，永遠只想到自己，還說「這是我的遺願，妳也不願意配合！」為此，原PO想問其他人，在此情境下她真的必須要配合男方生小孩，然後承擔一切嗎？貼文一出引發熱議，有網友直言不諱勸她「離婚吧」。

原PO在Dcard發文表示，如果今天換作是她癌末，她不會想要刻意留下孩子給另一半照顧，這樣那個孩子會有多可憐？原PO無法理解老公為什麼要她生一個小孩出來，然後自己一走了之，留她獨自承擔孩子的未來。老公罵她自私，她倒覺得老公才是最自私的那一個，他可以留下什麼給她跟孩子？就算留了200萬元給他們，也不足以負擔一個孩子的人生，更別提單親生涯對妻小而言有多煎熬。

網友們看完發文後，勸說「千萬不要生，有問題的基因不要留下來」，也有人鼓吹原PO離婚，「趁現在沒小孩趕快離婚」、「請他去找一個願意跟癌末病患生小孩的人吧，妳可以準備離婚了」、「這種魯小基因沒有傳下去的必要，乾脆離婚讓他被天擇掉吧」。也有人覺得是對方的溝通方式出問題，「最糟糕的溝通方式，妳永遠……妳總是……妳每次都……，短短幾句話他就否定妳一切的付出，這種人不要也罷」、「為什麼兩個人都在的時候不討論要不要生，然後討論剩下一個人了才要生，生小孩不就是雙方願意的時候才計畫的嗎，你先生超有事沒事找碴」。

有人認為原PO老公的行為是「三個字PUA（意指『情緒勒索』）」、「光他第一句話就是情勒了，遺願卻要求他人完成，超級奇怪的，我是覺得妳可以跟他說，我不能接受小孩一出生就沒了爸爸，一個人要養孩子太辛苦了，這不是自不自私，而是每個人想法不同」。

也有網友覺得如果有千萬遺產倒是可以考慮看看，「幹嘛生一個小孩，癌末走了就走了，還可以尋找第二春，他以為他誰？是多偉大，如果遺產留個1000萬元就考慮」、「假設癌末代表他都要死了，生小孩幹嘛？有鉅額遺產可以給妻小繼承嗎？沒有的話還不放老婆自由有夠自私」。