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男友挪用結婚基金「買特斯拉」 網秒勸分：他只為了自己物慾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，男友擅自使用兩人的共同存款買特斯拉電動車，多數人勸她分手。圖為特斯拉示意圖。 美聯社
一名女網友抱怨，男友擅自使用兩人的共同存款買特斯拉電動車，多數人勸她分手。圖為特斯拉示意圖。 美聯社

結婚是人生的大事，共同商討理財規劃、尋求婚後共識是很多情侶的必經之路。不過日前有位女網友發文抱怨，男友把兩人的結婚基金偷偷拿去買特斯拉電動車，讓她氣得直呼「想分手了」。對此，多數人直言批評男方「不經過討論挪用買房基金，只是為了滿足個人物慾」。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友在一起4年多了，從一開始交往就有共同目標，要一起買房，兩個人每月會一起丟1萬5千元進入共同帳戶，結果男友前幾天突然說「我用這些錢買了一台特斯拉Model Y在妳名下，已經交車了」。

原PO傻眼問理由，對方回應「因為那些錢要在雙北買中古屋，連頭期款都不夠，不如買台車讓妳不會風吹淋雨」，當下她聽到氣得發抖，難過問網友「是不是該分手了？」事後她諮詢律師，確認有偽造文書的問題，討論出來的結果是「車子歸女方，也要把當初一起存的錢全部還給原PO」，讓她難過表示「我算了一下，如果把車賣掉的話，好像可以湊齊房子的頭期款了」。

文章曝光後，引來許多網友回應「分手，共同金庫不先說就使用，絕對是大忌」、「強烈建議分手，第一是男友私自挪用買房基金；第二是買車只是滿足他個人的物慾；第三是這樣的男人根本不能信任」、「一定要特斯拉才能遮風避雨？根本是為了自己，房子頭期都沒有，買個百萬內國產車，我倒是不會生氣」、「這脈絡很可怕啊，因為他知道提出會被妳反對，所以他先斬後奏，然後他又能取得妳的各種證件，代表未來如果缺錢，男友就能拿妳的證件甚至房產直接去貸款數千萬，因為他怕被罵。這個人與人之間的信任度全沒了，建議直接一狀告上法院把妳的錢拿回來」、「純粹他想要開好車，出門撐面子，但買在自己名下太過明顯，變成買在妳名下，看會不會比較好糊弄，不想讓妳淋雨吹風，也可以隨便買個二手車代步就好，為什麼偏偏就要買特斯拉呢？」

兩性關係 分手 特斯拉 男友

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