快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

求歡遭拒！男友「沒性趣」她難滿足深感厭煩 網群苦勸：分手換人吧

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在論壇Dcard上以「怎麼讓男友愛上『愛愛』」為題發文，她表示，她和男友在一起一年多了，每周她會到他家住三天兩夜，男友極少主動，多數是她積極求歡，做愛的頻率正常每周一次，但有時兩個禮拜一次也沒有，她覺得無法獲得滿足，深感厭煩，於是上網求教。貼文一出，引發網友熱議，紛紛勸她：「分手換人吧！」

原PO自認自己是性慾比較高的女孩子，有時候主動了還會被男友拒絕，讓她感到相當痛苦。她曾多次嘗試跟男友討論這個問題，每次男友怕她多想，都會很認真的解釋「對性要求真的很低」。

原PO透露自己私下會DIY「每次自己來過後就很空虛」很受不了，性幻想對象是男友，她很期望自己的性幻想能真實發生在生活裡，面對自己的「不滿足」深感痛苦，逼得她不得不上網求教「還是有什麼方法，可以讓我性慾減少？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「性事不合也可以是分手原因」、「妳可以先分手」、「為什麼不分手」、「分手或者找其他事情做」、「分手找一個各方面都合適的人，很難嗎？浪費時間糾結在不適合自己的人身上，女生的保鮮期比男生有限得多喔，超過28歲還能讓妳慢慢糾結嗎？」、「分一分啦，我前任就是性冷感，超痛苦」。

還有不少網友回應「應該很難降低，除非你很忙，讓自己忙到沒體力去想」、「你太閒了，忙一點就好」、「多運動，運動到累，回家躺床就睡，就不會多想了」、「諮詢看醫生，這聽起來不正常，很像性成癮」。

不過也有網友建議「其實有研究顯示，一週一次反而是性生活最好的狀態耶，太多跟太少都會有壓力，反而對感情不好」、「要減少性欲吃藥是可行的，但有副作用，詳情請諮詢婦產科醫生」。

DIY Dcard 做愛 性成癮 性生活 男友 運動

延伸閱讀

真的假的…嘉義老店「爆好吃草魚粥」驚傳歇業 在地人透露收攤原因

嚇哭！好市多烤雞腿好吃到「牠用生命認證」 網看傻指這點值得安慰

好貴喔！他見高雄家樂福紅豆餅售價飆漲 驚嚇到「腿抖了一下」

小女兒初來潮…她慌張哭求「不想讓阿嬤知道」 網氣炸群起譴責：巫婆

相關新聞

求歡遭拒！男友「沒性趣」她難滿足深感厭煩 網群苦勸：分手換人吧

有一名女網友在論壇Dcard上以「怎麼讓男友愛上『愛愛』」為題發文，她表示，她和男友在一起一年多了，每周她會到他家住三天兩夜，男友極少主動，多數是她積極求歡，做愛的頻率正常每周一次，但有時兩個禮拜一次也沒有，她覺得無法獲得滿足，深感厭煩，於是上網求教。貼文一出，引發網友熱議，紛紛勸她：「分手換人吧！」

小女兒初來潮…她慌張哭求「不想讓阿嬤知道」 網氣炸群起譴責：巫婆

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，小女兒長大了，第一次生理期來感覺有些慌張，她擔心奶奶會大嘴巴到處宣傳，於是央求她「不想讓阿嬤知道」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛怒罵：「好討厭！」

老公偷貸款百萬幫弟結婚！小叔婚後「不還了」嫂氣炸 網勸：妳該逃了

男人愛家是好事，但過分護著原生家庭，影響到自己小家庭就母湯了。有位人妻在爆料公社分享，老公弟弟要結婚手頭沒錢，老公竟偷偷自行貸款百萬借他，但小叔婚後卻不願意還錢，事情這才爆開，讓嫂嫂氣炸。

另一半堅持己見、頻換工作？易讓女人不幸的「男性6大特徵」

在感情世界裡，想要找到理想對象並不容易，而某一些個人特質，更可能會對伴侶造成負面影響。日本網站「KOIGAKU」就分析六種可能會帶給女性伴侶不幸遭遇的男性特徵。

【青春名人堂】洪惠風／血壓瞬間會降低的病人

又是一個初診病人，我輕輕地嘆了一口氣。初診病人要理出頭緒，比複診病人花的時間可要多多了。

一句好話

有人贏在起跑點，有人贏在轉折點，不管贏在哪個點，都要能堅持到終點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。