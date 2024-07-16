求歡遭拒！男友「沒性趣」她難滿足深感厭煩 網群苦勸：分手換人吧

有一名女網友在論壇Dcard上以「怎麼讓男友愛上『愛愛』」為題發文，她表示，她和男友在一起一年多了，每周她會到他家住三天兩夜，男友極少主動，多數是她積極求歡，做愛的頻率正常每周一次，但有時兩個禮拜一次也沒有，她覺得無法獲得滿足，深感厭煩，於是上網求教。貼文一出，引發網友熱議，紛紛勸她：「分手換人吧！」

原PO自認自己是性慾比較高的女孩子，有時候主動了還會被男友拒絕，讓她感到相當痛苦。她曾多次嘗試跟男友討論這個問題，每次男友怕她多想，都會很認真的解釋「對性要求真的很低」。

原PO透露自己私下會DIY「每次自己來過後就很空虛」很受不了，性幻想對象是男友，她很期望自己的性幻想能真實發生在生活裡，面對自己的「不滿足」深感痛苦，逼得她不得不上網求教「還是有什麼方法，可以讓我性慾減少？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「性事不合也可以是分手原因」、「妳可以先分手」、「為什麼不分手」、「分手或者找其他事情做」、「分手找一個各方面都合適的人，很難嗎？浪費時間糾結在不適合自己的人身上，女生的保鮮期比男生有限得多喔，超過28歲還能讓妳慢慢糾結嗎？」、「分一分啦，我前任就是性冷感，超痛苦」。

還有不少網友回應「應該很難降低，除非你很忙，讓自己忙到沒體力去想」、「你太閒了，忙一點就好」、「多運動，運動到累，回家躺床就睡，就不會多想了」、「諮詢看醫生，這聽起來不正常，很像性成癮」。

不過也有網友建議「其實有研究顯示，一週一次反而是性生活最好的狀態耶，太多跟太少都會有壓力，反而對感情不好」、「要減少性欲吃藥是可行的，但有副作用，詳情請諮詢婦產科醫生」。