小女兒初來潮…她慌張哭求「不想讓阿嬤知道」 網氣炸群起譴責：巫婆

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示，小女兒長大了，第一次生理期來感覺有些慌張，她擔心奶奶會大嘴巴到處宣傳，於是央求她「不想讓阿嬤知道」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛怒罵：「好討厭！」

原PO透露，不久前大姑家的女兒也是生理期來了，婆婆可能自以為這事是值得慶賀的，所以覺得昭告天下也沒關係，居然在飯桌上跟大家說xx長大了是個小女人了，說完開始大笑留下一群尷尬的孩子和客人。

原PO表示，當她小女兒生理期一來，便第一時間告訴她「不想讓阿嬤知道」，想當然爾媽媽鐵定尊重孩子的決定。

原PO指出，昨晚小女兒洗完澡出來，口袋裡裝著用過並包裹好的衛生棉，婆婆看到就當著家人們面前大呼小叫的問她那是什麼？小女兒怯怯地回「垃圾」。

婆婆不理會小女兒的抗議，強硬地從女兒口袋中掏出那坨包裹好的衛生棉，小女兒被氣到對她哭訴「我真的好討厭阿嬤」，原PO只能安慰女兒「沒關係，我也很討厭阿嬤」。

文章曝光後，引來網友熱議，不少網友憤憤不平表示「很38的阿嬤」、「巫婆，嘴巴很大，令人發火」、「這真的很白目耶，小女生的事情到處去跟人家講幹嘛，神經病是不是」、「真的很奇怪，一堆人總愛去挖人隱私，挖完又開始三姑六婆，角色對調又開始惱羞成怒，怎麼挖人隱私當『放送頭』時，就這麼的理所當然？」

還有不少網友回應「好令人煩躁」、「這阿嬤是怎樣，那麼強硬是幹嘛？」、「很討厭檢查垃圾的人」、「這麼愛翻，衛生棉直接拿起來甩她臉上」、「很有事的巫婆」、「看完我整個真的很火，這要是我一定去翻臉，顧人怨」。