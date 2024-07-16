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老公偷貸款百萬幫弟結婚！小叔婚後「不還了」嫂氣炸 網勸：妳該逃了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夫妻理財出狀況示意圖。圖/ingimage
圖為夫妻理財出狀況示意圖。圖/ingimage

男人愛家是好事，但過分護著原生家庭，影響到自己小家庭就母湯了。有位人妻在爆料公社分享，老公弟弟要結婚手頭沒錢，老公竟偷偷自行貸款百萬借他，但小叔婚後卻不願意還錢，事情這才爆開，讓嫂嫂氣炸。

原PO說，小叔想成婚，說自己薪水低沒辦法多貸款，央求老公幫忙。老公沒跟她商量就貸款百萬，小叔口頭答應婚後慢慢歸還。小叔明明沒錢卻還高調婚禮，聘金50萬、出國蜜月、買金飾、宴客、拍婚紗照全都要沒少。

更離譜的是，婚後不久小叔夫妻稱婆媳問題要搬出去，娘家拿頭期款幫買房子，小叔稱「房貸壓力很重」，所以哥哥的百萬貸款「他不還了」。婆婆也勸「哥哥不要為難弟弟」，也沒有打算相幫。

眼見紙包不住火，老公硬著頭皮告訴老婆。原PO氣炸，事前不商量，還不了錢才求救，且貸款時弟弟沒有簽保人，百萬貸款匯進老公戶頭，錢給小叔也沒匯款轉帳紀錄，是老公每天ATM提款6萬現金直送，整個過程令她超傻眼。

網友一面倒勸快切割，「這種男人不要也罷，離婚」」「扶弟魔不分男女」、「這還不跑？妳很有勇氣」、「快離婚，這種老公只要你一起苦，讓他自己繳，或是要他跟他家斷絕關係」。

過來人表示這就是親情勒索，「我也貸款給娘家100萬，到現在也還不出」、「不要為難弟弟，可以為難老婆」、「自己好面子要幫忙，就要有本事自己善後」、「說到錢一律傷感情」。

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