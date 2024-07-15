遭婆婆強迫宮廟收驚「喝符水」 媳婦全身無力喊：差點被拉進房間

婆媳爭執自古是難解的問題之一，尤其雙方如宗教信仰不同，容易對彼此產生誤會。日前一名媳婦抱怨，婆婆不知道信了什麼宗教，一直覺得原PO身上不乾淨，叫先生帶她去收驚，中途師姐還對她燒符，要她喝一口符水，想把她拉進房間打坐，先生回來看到嚇到立馬把她帶走，事後原PO上網求助「有人有這種經驗嗎？我還不敢跟娘家說，怕我媽媽聽到抓狂」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆說每次看到她就會打嗝，感覺原PO身上不乾淨，一直要兒子帶媳婦去宮廟收驚，後來在婆婆的堅持下，夫妻倆到了宮廟收驚，但到了現場發現「不是一個大廟，而是透天1樓，只有宮主是男生，其他信徒都是有年紀的女人」。

接著來了一位師姐，先幫她先生收驚後，婆婆就把先生拉出去聊天，後來師姐幫原PO收驚，「但過程跟先生不一樣，對著她燒符，叫她喝一口水」，她指出「當下我開始覺得有點無力，後來幾個師姐說我被怨靈纏身，需要到房間打坐，我不太願意跟他們去，也沒有力氣跟婆婆、先生說話，所以我就坐在地上耍賴，這時我老公看到就很激動嚇了一跳，直接拉我要帶我回家」。

原PO無奈表示「我想問，這是什麼宗教？我覺得當初婆婆是故意支開我先生，讓她們帶我去房間，我如果去了房間會怎樣？我有很不好的感覺」。先生為了這件事情跟婆婆生氣，他告訴原PO「婆婆她們宗教不正派，以後不要去，就算婆婆私下約妳也別去」。

文章曝光後，許多網友回應「這種莫名其妙的私人宮廟，說真的我個人是無法接受，誰敢逼我去，我絕對抓狂，先生勸也沒辦法，而且我絕對跟娘家告狀。這很嚴重的，妳不應該傻傻的喝那杯水，誰知道裡面放了什麼？或是她們真的做了什麼手腳，要我會當場拍掉砸爛杯子，怎麼可能去喝。妳婆婆說什麼怨靈纏身，她們那一堆人才是一群怨靈，像這種到處騙的小人根本不相信有神明，才敢這樣亂搞。小心妳婆婆之後找事，她想用些邪魔歪道的信仰嚇唬、壓制妳，所以妳要堅強一點，態度堅決，別被唬了。平時不做壞事，認真過日子，何必需要那些妖魔鬼怪的幫忙？真的腦子壞了」、「這種事情就是要鬧大，妳怎麼還不敢說？」、「幸好妳老公是正常人，相信一定有其他人受侵害，只是沒說」、「感覺是邪教，下次妳看到婆婆也打嗝給她看，說她卡到陰」。