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另一半堅持己見、頻換工作？易讓女人不幸的「男性6大特徵」

聯合新聞網／ 綜合報導
某些男性特質可能會帶給女性伴侶不幸。圖／Ingimage
某些男性特質可能會帶給女性伴侶不幸。圖／Ingimage

在感情世界裡，想要找到理想對象並不容易，而某一些個人特質，更可能會對伴侶造成負面影響。日本網站「KOIGAKU」就分析六種可能會帶給女性伴侶不幸遭遇的男性特徵。

1.轉職次數太多

儘管現在轉職不稀奇，不過總是在換工作的男人，代表不管做什麼事情，總是維持不長久，因此也很難期待能帶給伴侶穩定的生活。

2.女性朋友太多

男性身邊有女性朋友很正常，不過如果這類朋友太多，有時可能會因為對方說了什麼，成為紛爭的種子。如果男方同時還常在深夜未歸，更需要多加留意。

3.過於堅持己見

老是認為自己說什麼都對、自信過剩的人，也代表沒辦法接受另一方意見，只會強行灌輸自己的感受，否定其他看法。

4.優柔寡斷

雖然過於堅持己見不好，但太過優柔寡斷，別人說什麼是什麼的個性也不行。若是沒有辦法進行冷靜獨立的判斷，遲早會捲入麻煩之中。

5.奧客體質

外出用餐時，總是會跟店家服務生抱怨這個不好、那個不好，擺出一副高高在上的態度，認為自己是客人就可以為所欲為的人，哪天也可能對伴侶出現霸道蠻橫的行為。

6.愛浪費

例如只要看到喜歡的東西，就完全不考慮後果，立刻衝動購物的人，代表自制力嚴重不足，肯定要加以迴避。

伴侶 兩性關係 奧客 男友

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