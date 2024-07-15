男友收入比自己低…父母叫她「去找有房的」 過來人傳授逆轉解方

考慮結婚對象時，究竟是感情比較重要，還是財富較重要？近日有一名女網友發文，稱自己與男友穩定交往四年了，但由於男友的收入少於自己，因此自己的父母並不支持兩人結婚。

原PO在Dcard以「男友賺得比我少 被各種反對」為題發文，稱自己接近30歲，從事科技業，年薪160萬以上，男友大自己三歲，年薪100萬左右。原PO與男友從學生時期交往到現在大概四年，男友個性溫和、情緒穩定，會幫忙做家事，兩人的興趣也很合。因為兩人交往穩定且接近適婚，原PO便想介紹男友給家人認識，沒想到父母並不支持兩人的感情。

原PO的父母認為原PO並不缺少追求者，不應該與薪水低於自己的人交往。他們認為婚後女生要生小孩，若同時是家庭經濟的主要來源會很辛苦，要是日後離婚也拿不到什麼錢。即便原PO解釋男友體諒自己，以後會多照顧家裡，父母仍認為「現在怎麼說是一回事」，叫原PO去找更有錢的、找「家裡有房的」結婚。原PO認為自己的父母太過迂腐，且不斷的情緒勒索讓原PO快受不了。

父母的態度還影響了兩人的感情。有一次男友聽到原PO和家人打電話，原PO的家人說了一些比較過分的話，雖然原PO有幫男友說話，男友也表面上裝沒事，但原PO知道他還是很受傷。

原PO表示自己被夾在中間真的很難做人，家人和朋友都認為男生能力大於女生婚姻才會比較幸福，讓原PO不禁質疑「難道在那麼多人的眼裡，感情交往就是利益交換嗎」。

文章引來大量網友留言，很多人勸原PO不要理會父母，「妳是一個三觀正的女性，只盡告知義務就好，我支持妳」、「要是妳聽爸媽的然後嫁錯人，爸媽也不會替妳負責啦。到時候妳還要怨天怨地，還不如自己選自己承擔」、「有好對象不要錯過，妳管家長講什麼？妳男友收入又不是非常差」。

也有許多過來人現身說法，「我賺的也比我老公多，一開始我爸媽偶爾也會很隱晦的表示意見，但我直接給他們看我老公的其他優點，現在他們也很喜歡我老公」、「我覺得婚姻確實是利益交換沒錯，只是其中的利益不是只有包含金錢，還包含了後半生的陪伴跟扶持」、「像我自己的例子，我薪水也比男友高，但男友反而因為這樣一直push自己往上」、「我男友收入300萬我爸媽一樣有意見（我高他一點），父母就是怕寶貝女兒吃虧而已啦。我的做法是常常聊天講男友對我多好，我的快樂他們應該都看得出來的」。