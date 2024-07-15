分手1年！女生查閱前男友手機、感慨已設定求婚日 網揭疑點

分手後「舊訊息應該刪走，再沒留憑證……」，台灣有女生在網上表示，分手後1年理應「從今開始該好好戀愛」，卻發現前任男友在舊手機上設置求婚活動，當日是2026年12月7日正值交往8周年，寫上「求婚嘻嘻」，令人不勝感喟。

網友懷疑為何台女會有前男友的舊手機，不排除前男友沒有取走，同時沒有刪除求婚活動，所以台女才會見到，亦有人估計前男友用新手機繼續使用原有帳戶，分手後可能已經另有新歡，之後新增求婚活動，所以舊手機帳戶在月曆仍然顯示相關活動資料，對方根本不是想向原po求婚，「向1名叫『嘻嘻』的人求婚吧」、「有沒有可能? 他不是要跟妳求婚」、「人家已放下從前一段感情，追求將來」。

原po在Threads表示「分手1年後，在前任舊手機發現他原本要求婚的日子」，同時上載影片，可見翻拍手機畫面，一開始顯示是2022年1月，隨後展示2026年12月，當月7日寫上「求婚嘻嘻」，她解釋2022年1月交往4年半，2026年12月7日是8周年，她笑言將貼文「當集氣吧，祝他在原本要求婚的日子拿到MIT錄取」。

但有網友質疑原po為何持有前男友舊手機，估計前男友分手後因各種原因，所以將舊手機遺留在原po身上，同時沒有刪除求婚活動，所以台女才會見到，「你真的要小心，搞不好那天還是會來求婚喔」、「這看了會心碎吧」。

亦有網友估計前男友轉用新手機，但繼續使用原有帳戶，分手後有機會已經另有新歡，隨後新增求婚活動，舊手機帳戶在月曆仍然有相關顯示，前男友並非想向原po求婚，「他是要跟嘻嘻求婚？」、「26年也太遠，不會是跟別人的吧」。

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文章授權轉載自《香港01》