快訊

長榮洛杉磯-桃園航班異常 起飛後又折返

刺殺川普槍手曝光！20歲賓州男子連續開火 FBI「震驚」特勤後知後覺

姐夫沒錢買醬油怨「錢都妳女兒在管的」 婆婆同情給鈔票

聯合新聞網／ 綜合報導
錢包示意圖。 Ingimage
錢包示意圖。 Ingimage

部分家庭由女主人統一管理金錢，男主人則靠領零用錢度日。有一名女網友分享，婆婆請姐夫買醬油，想不到姐夫的錢都在姐姐那裡，婆婆同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」其他人笑稱，如果今天角色是媳婦跟兒子，那婆婆態度恐怕又會大轉變了。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆請姐夫去買醬油，姐夫卻要跟婆婆拿錢，婆婆說「你不是有帶錢包？先墊」，姐夫無奈的說，「裡面沒錢，錢都妳女兒在管的」，婆婆只好同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」

其他人則質疑，如果角色是媳婦跟兒子，結局恐怕沒那麼樂觀，「如果這是兒子、媳婦，一定是講：我兒可憐唷！」、「如果是兒子說：錢都被老婆管死了，媽媽是否還如此淡定，大方接受？」、「這要是角色換成兒子、媳婦的話，想來媳婦又要被訓斥了吧」。

還有人留言，「錢給老婆管，無事一身輕，還能擋朋友借錢，完美」、「我婆家除了我們夫妻房外，最乾淨的地方就是我老公他姐夫的錢包」、「表示岳母很開心女兒管錢，對女婿很大方」、「姐夫厲害」。

有網友分享，「我有幾個朋友就是這樣，每天跟老婆領零用錢100-300元，平常都會把錢存下來，有時候公司發獎金也是偷偷存下來，等到存到差不多了就去喝茶，幾乎每個都很愛去喝茶」。

婆婆 媳婦

延伸閱讀

一堆人擺錯？冷氣＋循環扇也有「守財位」 台電曝最佳溫度：更省電

好市多熟食座位區變了！ 會員掀兩派論戰：太小看台灣人

鄭文燦抗告辯「有人遺落500萬在家裡」 謝寒冰批理由很扯：律師打1算盤

天天喝爆公司2000ml的水 員工一年回本多少錢？網見數據驚呆

相關新聞

姐夫沒錢買醬油怨「錢都妳女兒在管的」 婆婆同情給鈔票

部分家庭由女主人統一管理金錢，男主人則靠領零用錢度日。有一名女網友分享，婆婆請姐夫買醬油，想不到姐夫的錢都在姐姐那裡，婆婆同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」其他人笑稱，如果今天角色是媳婦跟兒子，那婆婆態度恐怕又會大轉變了。

情書簡訊

情書可請AI寫，妳的手我來牽。

【2024第四屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】林子瑄／餐桌到門口的距離

我是請外送平台送來早餐，父親的是燒餅油條與熱的甜味豆漿，母親的是芋頭粥，我是美式咖啡加巧克力穀物棒。父親喝了豆漿、吃口油...

【照護心情】滿佳／伸出暖心的手

今早在托老中心執勤，見推著四腳助行器的雲姨要如廁，我連忙幫她拉開門，遞衛生紙後關門。出來後我幫她挪開擋道的椅子，好讓她順...

【愛情飲食國】翠玉／茶花盛開的夏季

「店長，那個坐在荷塘的客人長得好像黑道大哥，讓妳點單好嗎？」十七歲的阿純讀高職夜間部二年級，這個月剛升正式員工，大大的眼睛充滿靈氣。「那有什麼問題！」接下她手中的茶譜與單子，朝窗邊位置的客人走去。

【人生腎事】好腎醫師／告別口罩

口罩的功能是罩住口鼻，減少病菌傳播，避免呼吸道感染，同時也可以降低被熟人認出的機率。大疫年間，它更成為出門不可或缺的隨身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。