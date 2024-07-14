姐夫沒錢買醬油怨「錢都妳女兒在管的」 婆婆同情給鈔票

部分家庭由女主人統一管理金錢，男主人則靠領零用錢度日。有一名女網友分享，婆婆請姐夫買醬油，想不到姐夫的錢都在姐姐那裡，婆婆同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」其他人笑稱，如果今天角色是媳婦跟兒子，那婆婆態度恐怕又會大轉變了。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的婆婆請姐夫去買醬油，姐夫卻要跟婆婆拿錢，婆婆說「你不是有帶錢包？先墊」，姐夫無奈的說，「裡面沒錢，錢都妳女兒在管的」，婆婆只好同情的拿了一張鈔票給姐夫，還說「不用找了！」

其他人則質疑，如果角色是媳婦跟兒子，結局恐怕沒那麼樂觀，「如果這是兒子、媳婦，一定是講：我兒可憐唷！」、「如果是兒子說：錢都被老婆管死了，媽媽是否還如此淡定，大方接受？」、「這要是角色換成兒子、媳婦的話，想來媳婦又要被訓斥了吧」。

還有人留言，「錢給老婆管，無事一身輕，還能擋朋友借錢，完美」、「我婆家除了我們夫妻房外，最乾淨的地方就是我老公他姐夫的錢包」、「表示岳母很開心女兒管錢，對女婿很大方」、「姐夫厲害」。

有網友分享，「我有幾個朋友就是這樣，每天跟老婆領零用錢100-300元，平常都會把錢存下來，有時候公司發獎金也是偷偷存下來，等到存到差不多了就去喝茶，幾乎每個都很愛去喝茶」。