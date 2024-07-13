快訊

吳桐潭公祭 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

男友AA到極致！她怨「連貢丸分半都要算錢」 網友驚嘆：數學要很好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己和男友從學生時期交往，習慣一起分擔花費，出社會工作後，男友變得斤斤計較，像是洗髮精費用按使用比例計算、貢丸一人一半也要算錢。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己和男友從學生時期交往，習慣一起分擔花費，出社會工作後，男友變得斤斤計較，像是洗髮精費用按使用比例計算、貢丸一人一半也要算錢。示意圖／Ingimage

另一半約會時，你會跟對方AA制嗎？一名女網友分享，自己和男友從學生時期交往，習慣一起分擔花費，出社會工作後，男友變得斤斤計較，像是洗髮精費用按使用比例計算、貢丸一人一半也要算錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「有誰看過更極致的AA制？」為題，指出自己和男友是從學生時期就交往到現在，已經很習慣AA制，不過開始工作後，男友變得更斤斤計較，像是她頭髮比較長，男友會希望她出多一點洗髮精的錢，去外面吃飯貢丸一人咬一半，也要照算錢，但男友的收入是自己的3倍，不理解為何要AA到這麼極致。

貼文一出後，不少網友全看傻，紛紛表示「每次看到這種的我都不知道我到底輸在哪」、「貢丸一人一半怎麼沒秤重，有人咬比較大口怎麼辦」、「洗髮精乾脆一人一瓶」、「貢丸真的是AA制一定會出現的考驗」、「能極致的AA應該數學很好，我覺得如果遇到這種人我不會想同居」、「收入是你的3倍還小氣成這樣？」、「我如果是你，我會跟對方說洗髮精各用各的，因為覺得這樣好煩」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，紛紛回應「我遇過更奇葩的，每個月會做excel表格，內容包含刷卡回饋也要平分，更扯的是我新辦的卡滿額首刷禮也會跟你算他刷了幾%，首刷禮折合台幣多少再乘上%還給他…」、「類似事件經歷者飄過，甚至連他去國外，請他幫我帶禮物給國外友人他都要秤重，說超重的話要跟我收費，也不想想自己曾經讓我幫他扛幾十本書從國外回來，六塊鳳梨酥不知道在叫什麼」、「以過來人的經驗真的不要浪費時間在AA人的身上欸，自己多付出的都被各種理由『抵銷』！」。

AA制 另一半 男友 約會

延伸閱讀

婆婆私拿媳婦自營服飾店衣服送小姑沒付錢 網建議：先報警後離婚

不同人介紹…他兩次相親都遇同一女生 苦笑：再有第三次就結婚

她納悶跟男友去日本玩7天「都沒愛愛」正常嗎？男網友有感：哪有興致

180cm高個女怨交不到男友 眾人見自述笑：身高可能不是問題

相關新聞

男友AA到極致！她怨「連貢丸分半都要算錢」 網友驚嘆：數學要很好

和另一半約會時，你會跟對方AA制嗎？一名女網友分享，自己和男友從學生時期交往，習慣一起分擔花費，出社會工作後，男友變得斤斤計較，像是洗髮精費用按使用比例計算、貢丸一人一半也要算錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

180cm高個女怨交不到男友 眾人見自述笑：身高可能不是問題

不論男女在擇偶時，外在條件通常都是考量的因素之一，而女生都希望可以認識比自己高的男生，但有一名身高180公分的女網友抱怨，之前和一名比她矮的男生曖昧，沒想到對方卻覺得沒面子，導致戀情無法開花結果，也讓她相當哀怨。

她納悶跟男友去日本玩7天「都沒愛愛」正常嗎？男網友有感：哪有興致

情侶之間出國旅遊，難免會想要做些親密舉動。不過，一名女網友卻表示，她和男友去日本玩7天，沒想到這段期間居然完全沒有愛愛，讓她不解「這是正常的嗎」...

不同人介紹…他兩次相親都遇同一女生 苦笑：再有第三次就結婚

現在的人越來越晚婚，不論是喜歡享受單身生活，或是因工作忙碌而疏於交友，在過了適婚年齡後，有些人會開始急於想談戀愛、結婚，因此選擇相親方式來認識另一半。有一名男網友透露相了兩次親，沒想到都遇到同一個人，讓他決定要是再遇到第三次，兩人就結婚。

【台語詩】林沈默／雙黃記

1. 印度紫檀

【今文觀止 卷2】張作錦／孫立人，我曾是他麾下的二等兵

我現在住在這個小鎮上的公寓，近鄰是一座兵營，聽得到他們集合、出操，甚至灑掃庭除的聲音。自己年輕時曾度過好幾年的軍人生活，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。