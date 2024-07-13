男友AA到極致！她怨「連貢丸分半都要算錢」 網友驚嘆：數學要很好

和另一半約會時，你會跟對方AA制嗎？一名女網友分享，自己和男友從學生時期交往，習慣一起分擔花費，出社會工作後，男友變得斤斤計較，像是洗髮精費用按使用比例計算、貢丸一人一半也要算錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「有誰看過更極致的AA制？」為題，指出自己和男友是從學生時期就交往到現在，已經很習慣AA制，不過開始工作後，男友變得更斤斤計較，像是她頭髮比較長，男友會希望她出多一點洗髮精的錢，去外面吃飯貢丸一人咬一半，也要照算錢，但男友的收入是自己的3倍，不理解為何要AA到這麼極致。

貼文一出後，不少網友全看傻，紛紛表示「每次看到這種的我都不知道我到底輸在哪」、「貢丸一人一半怎麼沒秤重，有人咬比較大口怎麼辦」、「洗髮精乾脆一人一瓶」、「貢丸真的是AA制一定會出現的考驗」、「能極致的AA應該數學很好，我覺得如果遇到這種人我不會想同居」、「收入是你的3倍還小氣成這樣？」、「我如果是你，我會跟對方說洗髮精各用各的，因為覺得這樣好煩」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，紛紛回應「我遇過更奇葩的，每個月會做excel表格，內容包含刷卡回饋也要平分，更扯的是我新辦的卡滿額首刷禮也會跟你算他刷了幾%，首刷禮折合台幣多少再乘上%還給他…」、「類似事件經歷者飄過，甚至連他去國外，請他幫我帶禮物給國外友人他都要秤重，說超重的話要跟我收費，也不想想自己曾經讓我幫他扛幾十本書從國外回來，六塊鳳梨酥不知道在叫什麼」、「以過來人的經驗真的不要浪費時間在AA人的身上欸，自己多付出的都被各種理由『抵銷』！」。