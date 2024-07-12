180cm高個女怨交不到男友 眾人見自述笑：身高可能不是問題

不論男女在擇偶時，外在條件通常都是考量的因素之一，而女生都希望可以認識比自己高的男生，但有一名身高180公分的女網友抱怨，之前和一名比她矮的男生曖昧，沒想到對方卻覺得沒面子，導致戀情無法開花結果，也讓她相當哀怨。

這名女網友在Dcard發文，開頭就抱怨自己也不想長這麼高，她說一直以來都用交友軟體去認識另一半，而且會要求對方身高要180公分以上，因為自己就是這麼高。

日前認識了一名比她矮1、2公分的男生，本來只是聊聊卻變成曖昧，而且相處起來很合得來，也讓她降低了擇偶的標準。兩人曖昧了一個月，原PO發現一起出門時，男方都會跟她保持距離，不敢走在她旁邊，也不敢牽手，雖然男方試著調適並說服自己，但還是過不了身高這個坎，覺得面子比較重要，最後戀情無疾而終。

原PO無奈地大嘆，「覺得身高高又肉肉的女生，想找個穩定交往的男生真的好難啊」。

貼文一出，不少人安慰鼓勵地說，「如果合得來，180左右的就可以了吧，有時候肉眼看不出來」、「妳可以去別的高的國家，然後就會發現自己也沒什麼」、「我總覺得很棒的身材」、「我覺得身高高的女生很讚欸！我180，交往過183的德國人，還有180、177.6，交往過身高高的，真的回不去，而且我覺得另一半比我高，我會莫名其妙驕傲」、「我167，每次講身高或看到本人，都被問是不是打籃球」。

還有網友認為問題不在身高上，「我怎麼覺得肉肉才是比較大的問題？」、「肉肉才是問題吧？高沒問題，但是胖就…尤其是還是沒運動的那種脂肪胖」、「問題可能是肉，然後看起來很大一隻」、「身高不是問題，肉肉那才叫做大隻」、「身高高又肉肉，那很巨大欸，一個翻身，男的就無了」。