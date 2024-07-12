她納悶跟男友去日本玩7天「都沒愛愛」正常嗎？男網友有感：哪有興致

情侶之間出國旅遊，難免會想要做些親密舉動。不過，一名女網友卻表示，她和男友去日本玩7天，沒想到這段期間居然完全沒有愛愛，讓她不解「這是正常的嗎」，文章曝光引發熱議，男網友紛紛替男友說話，並點出關鍵原因。

該名女網友在Dcard上，以「旅行7天沒有壞壞」為題發文，文章提到她和男友到日本玩，但這7天卻都沒有「壞壞」。她解釋，兩人明明都已經一起睡覺、一起洗澡，但不知道為什麼男友卻沒有半點反應。

原po透露，這是她第一次交男友，且也是第一次和男友出國旅遊，所以擔憂這樣是正常還是不正常，畢竟兩人難得才有單獨旅遊的機會，因此好奇7天沒「清槍」是正常的嗎？

文章曝光，網友們紛紛表示，「畢竟旅行時間有限，要做回來再做就好了」、「去年最後一次跟前男友去東京也是去一週，也是都沒發生關係，以為是出遊太累，結果後來發現提早3天去的他，已經先去洗過泡泡浴了」。

不少男性網友也分享自己的經驗，「如果旅行要整天走路的話，會沒有興致」、「行程太滿累得要死，我跟我老婆去的時候也沒有碰對方」、「如果都是我在規劃行程、找路、外語溝通，回飯店我也只會累爆想睡」、「之前去環球一天走快10萬步，回去腳都快廢了，隔天還有行程，哪還有興致」。