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不同人介紹…他兩次相親都遇同一女生 苦笑：再有第三次就結婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友接連相親兩次，沒想到都遇到同一個女生，讓他苦笑「這是正緣嗎？」 示意圖／Ingimage
一名男網友接連相親兩次，沒想到都遇到同一個女生，讓他苦笑「這是正緣嗎？」 示意圖／Ingimage

現在的人越來越晚婚，不論是喜歡享受單身生活，或是因工作忙碌而疏於交友，在過了適婚年齡後，有些人會開始急於想談戀愛、結婚，因此選擇相親方式來認識另一半。有一名男網友透露相了兩次親，沒想到都遇到同一個人，讓他決定要是再遇到第三次，兩人就結婚。

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，自己相親兩次都不是透過聯誼公司找的，而是不同朋友幫忙介紹的，只是沒想到女方竟然都是同一人，讓他苦笑說「這算不算正緣？」

原PO也在留言區透露，第二次看到對方時，兩人都同時說「那ㄟ割係你（怎麼又是你）？」他還說兩人有交換聯絡方式，並且跟女方提議要是再出現第三次，兩人就乾脆結婚吧，女方聽了也無言地點頭。

不少人看了也笑說，「不如就直接登記了，省得下一次又是她」、「就剩下你們兩個」、「說不定是冤親債主」、「這前世欠的債有點大，非要來討債」、「這是真愛，接受吧」、「我爸媽就是這樣，然後相愛相殺」、「我同事三次相親都同一人，最後結了，幸福美滿…哈哈哈」、「如果不討厭的話可以試著相處看看，連約會都沒有怎麼會知道是不是正緣」。

相親 結婚 聯誼

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