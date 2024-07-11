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婆婆私拿媳婦自營服飾店衣服送小姑沒付錢 網建議：先報警後離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
身為服飾店老闆的女網友，被員工告知店裡的衣服有短缺，她調閱監視器發現是婆婆沒告知也沒經過同意私自拿衣服給小姑。示意圖／ingimage
身為服飾店老闆的女網友，被員工告知店裡的衣服有短缺，她調閱監視器發現是婆婆沒告知也沒經過同意私自拿衣服給小姑。示意圖／ingimage

經營過生意的人想必都了解，即使身為老闆，在自己的店裡買東西也都要付錢，因為這牽扯到每日帳目的核銷及貨品的盤點。有一位女網友同時也是小孩服飾店的老闆，被員工告知店裡的衣服有短缺，她調閱監視器發現是婆婆沒告知也沒經過同意私自拿衣服給小姑，她很苦惱不知如何處理這種事情，該不該報警告婆婆竊盜呢？

原PO在Dcard 發文表示，她在某個商圈租了一個2層樓面的店面經營小孩服飾販售，1樓是店面，2樓是倉庫，也有兼營網拍販售，店裡有請2名員工。2周前店裡盤點時，員工反應庫存量跟系統顯示的數量不符有短缺，而且不只一個品項有短缺，是好幾種，少的都是女孩子的衣服。原PO查看店面跟倉庫的監視器，發覺所短缺的衣服是被婆婆拿走，而且不只一次，婆婆都是趁原PO去外縣市時過來，員工在當時有告知她婆婆曾來過。

原PO查明原委後，把監視器畫面拿給老公看，問他怎麼處理這件事？老公的反應竟然是，就老人家想拿一些漂亮衣服給自己女兒，然後又捨不得花錢才去媳婦店裡拿，他覺得沒什麼。原PO說，「你知道你媽現在是觸犯竊盜罪嗎？知不知道我是可以報警抓她的，我是開店做生意，不是在做慈善事業。」原PO老公覺得她很小題大作，辯解「自己的婆婆去媳婦開的店拿衣服給女兒，是要犯什麼竊盜罪？」他覺得原PO很無理取鬧，故意想把事情搞大。兩人大吵一架後，原PO老公把2千塊丟桌上說是付他媽媽買衣服的錢，但原PO覺得這不是錢的問題，是做人品德問題。

網友們看完貼文後，多數留言力勸原PO去報警，「我覺得要報警，就算原本不想報警，但看看妳老公的態度，還是去報警吧。兒子這種態度，也不用期待他媽媽會認錯」、「妳一開始就不該跟妳先生說，當不知道直接報警，然後說店裡來小偷了」、「一定要（報警），不然妳老公付錢，妳婆婆一定覺得沒差繼續拿，這什麼可憐死媽寶。然後禁止婆婆再去店裡。（最好找家人或朋友陪妳報警，怕妳老公惱羞動手）」。另外有人建議比較委婉的方式，「跟婆婆說有需要可以跟妳問或由妳拿給她，一聲不響員工盤點完差點要報警」。

有網友認為原PO老公的態度很不可取，「他如果態度是『我媽這樣真的不對，我會去跟她講。她拿走的衣服是多少錢我補給妳，未來她如果我警告了還是不經過我們就拿，那任憑妳報警處置』，才是觀念正確，能放心讓他當孩子爸爸的男人吧。他現在就明顯跟他媽一樣水準低下」，因此有人建議原PO態度強硬些，「請妳先生告訴婆婆，以後不可以私自拿，第一次知道她習慣不好，又是小錢，給她機會改進。並告訴先生，這次是給他面子，請他好好處理。如果處理不好，下次就會直接報警，去警察局見了」。還有網友認為既然溝通無效，直接處理老公比較實際，「先處理妳老公吧」、「我覺得妳應該跟妳老公離婚」、「這種老公妳可能要考慮一下了！要是以後被拿走的是客人的預訂款式呢？這是會影響妳的公信力」。

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