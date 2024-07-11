「列祖列宗會感謝我」…婆婆溜進房刺破兒媳保險套 網批：有事嗎？
長輩期待抱孫的心情可理解，但是生育不是隨心所欲之事。日前有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她白天趁兒子媳婦都出門上班，進房間把保險套刺很多小洞，並自豪的說道「列祖列宗會感謝我爲X家傳後代的」。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「有事嗎？」
貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛反過來譴責她，「吃飽太閒」、「真的誇張」、「忘記吃藥？」、「有毛病嗎？小孩你要出錢養嗎？」、「如果真的懷孕了，不想生而去墮胎，這罪是誰擔？」、「你確定沒傳後代是保險套的問題？」、「你怎麼不自己生一個？你家列祖列宗會更愛你」。
還有網友質疑「這看就是幻想文」，忍不住吐嘈她「要不要去電視台還是媒體公司應徵？整天哪來那麼多劇本？」、「這種老把戲，妳覺得媳婦會不知道嗎？」、「我夢到您兒子直接去結紮」、「結果生太多，兒子養不起丟給婆婆養，顆顆」。
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