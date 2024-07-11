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妻意外驚見老公癖好「穿女用內褲上班」 過來人：較舒服透氣

聯合新聞網／ 綜合報導
妻子無意間發現老公的癖好，在家中小寶盒發現好幾件女生內褲，有次意外看到老公居然穿去上班，令她不禁好奇，「這樣穿起來會舒服嗎！？」。示意圖／ingimage
妻子無意間發現老公的癖好，在家中小寶盒發現好幾件女生內褲，有次意外看到老公居然穿去上班，令她不禁好奇，「這樣穿起來會舒服嗎！？」。示意圖／ingimage

若有特殊癖好，有些人會隱藏起來，避免被人發現感到尷尬。一名妻子無意間發現老公的癖好，家裡有個小寶盒裡面放了好幾件女生內褲，她認為老公想穿什麼是自己的自由，但她有次意外看到老公居然穿去上班，令她不禁好奇，「這樣穿起來會舒服嗎！？」，引起網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她和丈夫結婚多年，最近發現老公的小寶盒，裡面放滿好幾件女生內褲，蕾絲、純棉、無痕…各種款式。她發現老公的癖好後不僅不在意，甚至想著「老公要穿，我買給他穿就好」，反正在家穿什麼是自己的自由，不會影響生活就好，所以不小心看到也不會過問。沒想到，某天原po意外看到老公居然穿著女生內褲去上班，令她不禁疑惑，男女身體構造不一樣，「這樣穿起來真的會舒服嗎！？」。

網友紛紛表示，「哪天穿男用四角褲（或三角）『不小心』在他面前露出來，然後靦腆的跟他說，其實自己最近愛上了這種癖好，看看他願不願意跟妳敞開心房」、「就單純癖好，不要想太多（但如果是偷的就不行），就當作沒看到就好。另一種方式是，跟他說你知道這個癖好，然後非常支持，下次可以陪他一起買，或是叫他平常就大方穿出來」、「我看我爸！穿了三十年了！媽媽也隨他了！什麼也沒有！不用在意！可能就是安全感！」、「其實想想，19世紀有蕾絲的衣服是歐洲貴族專屬的服飾，這樣就不會這麼介意了」。

有網友解釋，「有些男用內褲也是都槍彈分離，所以應該是不會不舒服，應該是材質舒服外加展現比較陰柔的性格。只要是合法途徑取得，就尊重就好」、「如果只是喜歡蕾絲款式，而不是喜歡女生內褲的話，其實也有很多品牌有出男性版型的蕾絲內褲，可以推薦他」。

有網友分享經驗，「好像我閨密前男友」，指出閨密前男友交往時很正常，沒發現什麼異樣，後來同居住一起，才發現她男友會穿女性胸罩和內褲去上班，因為在銀行上班，所以外面穿西裝看不出來，有次被閨密發現，前男友裡面穿著女性連身泳裝，外面穿著西裝去上班，「因為實在太詭異，她前男友也覺得沒什麼，這只是他個人癖好，但我閨密無法接受，於是就分手了」、「我男友也是會穿女性內褲，我都會買可愛的蕾絲或是薄紗內褲給他穿，他是說他覺得女生內褲材質比較舒服透氣，所以比較喜歡穿女生內褲」。

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